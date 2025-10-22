Paul Akouokou, futbolista del Real Zaragoza, sancionado con cuatro partidos por romper la pantalla del VAR

El último encuentro celebrado en el Ibercaja Estadio fue un despropósito en todos los aspectos. El Real Zaragoza se enfrentó a la Cultural Leonesa en el primer partido de Emilio Larraz en el banquillo, cuya llegada en lugar de Gabi generó ilusión y optimismo en la afición. Sin embargo, las cosas se pusieron pronto en contra.

Con 0-0 en el marcador, antes del descanso, el colegiado, tras revisar el VAR, señaló un penalti para el conjunto visitante, así como la expulsión con roja directa de Juan Sebastián. Finalmente, el partido se fue al intermedio con 0-2 y en el regreso, a muchos aficionados les sorprendió ver que el Real Zaragoza no solo estaba con uno menos, sino con dos.

Entonces se conoció que también Paul Akouokou había sido expulsado por pegar un puñetazo a la pantalla del VAR. A partir de ahí, continuó el baño, con tres goles más que hicieron de la tarde una pesadilla.

Días más tarde, y con nuevo entrenador, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha publicado las sanciones de la última jornada, entre las que se encuentra la del futbolista marfileño.

Así pues, el futbolista del Real Zaragoza Paul Akouokou ha sido castigado con cuatro partidos por “conductas contrarias al buen orden deportivo” y “con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD”.

Por ello, el centrocampista se perderá los partidos ante el Sporting de Gijón (debut de Sellés), el de Copa del Rey ante la Mutilvera, Deportivo de La Coruña y Granada.

El Real Zaragoza lo recuperaría para el derbi aragonés ante el Huesca el domingo 16 de noviembre.

También se perderá el encuentro de este domingo Juan Sebastián, que vio la cartulina roja, así como Paulino y Keidi Bare, que siguen sin entrenar con el grupo.

Por su parte, el Real Zaragoza ha comunicado que recurrirá la sanción impuesta.