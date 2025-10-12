Gabi Fernández deja de ser entrenador del Real Zaragoza: se va con 5 victorias en 20 partidos y el equipo colista

Gabi Fernández ya no es el entrenador del Real Zaragoza. El club ha hecho oficial la destitución del técnico este domingo, tras la derrota del sábado frente al Almería (4-2) que deja al equipo colista de Segunda División con 6 puntos en 9 jornadas (solo una victoria).

El madrileño se jugaba el puesto en los Juegos del Mediterráneo, partido que tuvo que ver desde la grada por sanción, y con la derrota, era cuestión de tiempo que llegara la noticia. Menos de 24 horas después, el Real Zaragoza ha anunciado su despido como consecuencia de los malos resultados en este inicio de curso.

De esta forma, aunque Gabi Fernández declaró en rueda de prensa que se sentía con energía y personalidad para sacar la situación adelante, no volverá a sentarse en el banquillo zaragocista.

El técnico madrileño llegó a La Romareda el pasado mes de marzo para tomar el relevo de Miguel Ángel Ramírez y para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada. Procedente del Getafe B, asumió el reto complejo de la permanencia demostrando valentía y amor por los colores zaragocistas en una situación delicada para el club.

El objetivo se cumplió en la penúltima jornada de LaLiga ganado al Deportivo de la Coruña en el último partido de La Romareda (1-0). A raíz de ello, la propiedad, con nuevo director deportivo Txema Indias, decidió renovarle por una temporada más.

Hoy, Gabi Fernández, excapitán del equipo, pone fin a su etapa como entrenador blanquillo con un balance de 5 victorias en 20 partidos. Cuatro fueron el pasado curso ante el Mirandés, el Racing de Ferrol, el Cartagena y el Depor, y una esta temporada, ante el Mirandés. En la 2025/26, además, ha cosechado tres empates ante Castellón, Valladolid y Albacete.

Desde el Real Zaragoza transmiten su agradecimiento por "la profesionalidad y el compromiso". Además, en el comunicado oficial exponen que siempre será su casa.