Víctor Fernández es realista con el ascenso: “Hoy estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo”

Ambicioso, con ilusión y realista. Así se ha mostrado el entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, en la primera previa de la nueva temporada. El técnico aragonés habla siempre sin tapujos y, antes de viajar a Cádiz, ha repasado el mercado de fichajes del equipo con varios nombres propios, las aspiraciones de la temporada o las sensaciones para el debut liguero.

Víctor Fernández comienza otra temporada sentado en el banquillo zaragocista. En la primera rueda de prensa del curso, el entrenador ha expresado su ambición y las ganas de que comience “lo interesante”, una competición que afronta con responsabilidad.

El primer compromiso, frente al recién descendido Cádiz CF, no será nada fácil. “De primeras me enfrento a uno de los dos mejores equipos de la categoría”, comentaba Fernández antes de hacer un análisis de la plantilla gaditana.

Por su parte, los blanquillos llegan con un equipo en construcción. Aun así, el técnico desea que sus jugadores vayan a ganar y “sin miedo”. “Quiero ver esas señales de pretemporada”, anhelaba.

Con la resaca del acto de este martes y las palabras del director general en la retina, el aragonés ha hablado claro. “Mi aspiración es luchar por conseguir el objetivo del ascenso”, arrancaba Víctor, para quien esa fue la razón de seguir en el banquillo del Real Zaragoza. Sin embargo, apuntaba a que ese deseo no debe escaparse de la “realidad futbolística”. Así pues, reflexionando sobre el punto actual del cuadro maño, confesaba que a día de hoy están “muy lejos de poder alcanzar ese objetivo”.

Sabiendo la meta y la situación actual, para Víctor la tercera reflexión es saber “cuál es el camino” y el plan está diseñado. Por ello, recalcaba que todavía faltan “bastantes jugadores para que se completen las aspiraciones”. Estos deberán ser futbolistas que tengan jerarquía y que sean diferenciales. “No quiero jugadores que vengan por venir”, señalaba.

Siguiendo en materia de mercado, Víctor Fernández rebosaba ilusión. “Los fichajes que hay en mi cabeza son muy ilusionantes”, confesaba sin olvidar que ya está “muy feliz” por los que han llegado.

Bloqueo en salidas

Además de los fichajes, la dirección deportiva está muy pendiente de la operación salida. “Se está alargando y me da la impresión de que se va a alargar mucho”, lamentaba el míster. En este apartado aparecía el nombre de Sergio Bermejo, con quien cuenta Víctor: “La idea era darle salida, no se produjo, todavía no sé ni por qué, pero la idea es que continúe, salvo que venga una oferta que interesa a ambas partes”.

Igualmente, declaraba que es complicado entrenar con más de 30 futbolistas cada día, pero es algo que afronta “con rigor y profesionalidad” y valora la calidad de los entrenamientos. De hecho, considera que se ha mejorado con respecto al curso pasado y observa mucho más ritmo de juego.

Otro de los titulares que ha dejado Víctor Fernández este miércoles es el tema de la portería, dándola por cerrada. El entrenador ponía en valor la actitud de Gaetan Poussin y de Femenías, a quienes ve con muchas ganas e ilusión. En el caso de Cristian no se va a forzar.

Nombres propios

Igualmente, se deshacía en elogios hace Ager Aketxe. “Es un jugador que me encanta” o “estoy absolutamente feliz con su llegada”, desvelaba. De esta forma, destacaba su experiencia, su dominio y su crecimiento en la lectura del juego, entre otras fortalezas.

Sobre Bernardo Vital, el último en llegar y con opciones de viajar y jugar, alababa su altura, su liderazgo o su salida de balón.

Adrián Liso y Pau Sans también eran objeto de conversación. El primero, en el punto de mira por un posible traspaso, es un jugador “necesario en la plantilla” e “importante” para Víctor Fernández y la propiedad se remite a la cláusula. En cuanto al segundo, reconocía que está aprovechando su oportunidad y lo ve “muy superior” al de hace unos meses.