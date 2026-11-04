Así será la Carrera de la Mujer en Zaragoza este domingo 8 de noviembre: nuevo recorrido y afecciones al tráfico

Zaragoza volverá a teñirse de rosa este domingo 8 de noviembre, con la celebración de la Carrera de la Mujer, que ha agotado los 17.000 dorsales disponibles y ha establecido un nuevo récord de participación.

Se trata del evento deportivo de mayor participación de todo el calendario anual de la ciudad, una convocatoria que crece año tras año y que vuelve a superar su propio techo de inscripción.

La carrera se celebrará por la mañana por las calles del centro de la ciudad, aunque con nuevo recorrido. El tráfico se verá afectado en calles como el Coso y Paseo Echegaray y Caballero.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha destacado la repercusión que tiene este evento en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

"Yo creo que es una excusa extraordinaria para dar visibilidad a ese trabajo que hacen diferentes entidades que luchan contra el cáncer de la mujer. Es fundamental luchar por tener una vida saludable, hacer ejercicio físico y con ello pelear de una manera definitiva contra la posibilidad de contraer cáncer u otras enfermedades", ha expresado el concejal.

Carrera de la Mujer

La prueba comenzará a las 9:30 horas del domingo 8 de noviembre y tendrá un recorrido urbano de 6,5 kilómetros, con salida desde la prolongación de Tenor Fleta y llegada al recinto Expo.

Podrán participar mujeres a partir de los 8 años, que tendrán la posibilidad de completar el trazado corriendo o caminando, de acuerdo con sus preferencias y condición física.

Recorrido de la carrera de la Mujer 2026. Carrera de la Mujer

La Carrera de la Mujer es una convocatoria que combina la promoción de la actividad física y los hábitos saludables con un ambiente festivo, abierto a mujeres de todas las edades y niveles de preparación.

La participación en grupo, con amigas o familiares, es también una de las señas de identidad de esta jornada, que busca facilitar la incorporación de las mujeres a la práctica deportiva.

La actividad comenzará antes de la carrera con la Feria de la Corredora, que se instalará en el Palacio de Congresos los días 6 y 7 de noviembre. Las participantes podrán recoger allí su dorsal, la camiseta oficial y la bolsa de la corredora.

La feria contará además con una programación gratuita de actividades de fitness y bienestar, abierta a todos los niveles y públicos, así como con espacios de las marcas colaboradoras y de los proyectos sociales vinculados a la prueba.

Entre las propuestas previstas figuran sesiones de PilatesFit, Core y Movilidad, Zumba Fitness, STRONG Nation y CIRCL Mobility.

También se celebrarán actividades y charlas relacionadas con la salud femenina, como la ponencia 'Menopausia y movimiento: fortalece tu cuerpo para esta etapa', a cargo de Aoife McGale y Paula Floristán, el sábado 7 de noviembre.