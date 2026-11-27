Los premiados y patrocinadores de la gala de clausura del FCZ en Etopia. Julen Vicente.

La ceremonia ha reconocido los mejores trabajos de los seis certámenes oficiales y ha distinguido a cortometrajes y profesionales del sector audiovisual.

Sorpresa en el Festival de Cine de Zaragoza: EFD Studios entrega 30.000 euros en la gala de clausura en Etopia

EFD Studios ha anunciado este viernes durante la gala de clausura de la 31ª edición del Festival de Cine de Zaragoza la concesión de tres premios de 10.000 euros cada uno en coproducción destinados al alquiler de equipos cinematográficos de EFD Studios para la próxima producción del cortometraje ganador.

Los galardones han recaído en 'El último día', dirigido por Miguel Alcalde de la Fuente, ganador del premio al Mejor Cortometraje en el Certamen de Cortometrajes Aragoneses; y en 'In Memoriam', dirigido por Teresa Bellón y César F.Calvillo, y 'Señuelo', dirigido por Martha G. Ayerbe, ambos reconocidos en el Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción.

La ceremonia, que ha comenzado a las 19.00 horas, ha reconocido los trabajos de los participantes en los diferentes certámenes del festival.

El Augusto al Mejor Microcorto Internacional ha recaído en ‘Vengo a devolver’, de Martín Nieto, mientras que ‘El lambo de San Blas’, de David Sendín, ha recibido el Augusto al Corto Internacional de Centro de Formación.

El Augusto Talento Aragonés ha sido para Sara Vidorreta y el premio al Mejor Cortometraje Internacional de Nuevos Talentos Latinoamericanos ha distinguido a ‘Desarraigo’, de Cristian Nicolás Patiño Hortúa y Andrés Santiago Cely Orjuela.

Por su parte, Georgina Terán ha recibido el Augusto Latino y ‘La diva, mi abuela y yo’, de Inés G. Aparicio, ha sido reconocido por la Federación de Casas Regionales de Aragón como Mejor Corto Asturiano.

Los distintivos especiales por el 20 aniversario de TV Asturias y Aragón TV han recaído en Azahara Cañedo Ramos y Raquel Fuertes, respectivamente.

El premio del Público Aragón TV al corto aragonés más votado ha sido para ‘Hola Hole’, de María Rubio Aznar. Además, el Augusto de Oficios del Cine ha distinguido a Arantxa Ezquerro, mientras que Cristina Soria ha recibido el reconocimiento del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista por ‘In Memoriam’.

Jorge Usón ha recibido el Augusto de Apoyo al Cortometraje y Eva Libertad el Augusto del Corto al Largo.

El premio al Mejor Corto Aragonés ha sido para ‘El último día’, de Guillén Bull, y el Augusto al Mejor Cortometraje Internacional de Animación ha distinguido a Réaumur Sébastopool, de Hélène Bonnardot, Lou Bouillon, Damien Borchard, Mei-Leen Giraud, Juliette Paolucci y Charline Ricci. Rocío Suárez de Puga ha recibido el Augusto Talento en Proyección.

Por último, el Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Ficción se ha concedido ex aequo a ‘Señuelo’, de Martha G.Ayerbe, y ‘In Memoriam’, de Teresa Bellón y César F. Calvillo. El Augusto Ciudad de Zaragoza ha reconocido al actor Fernando Cayo.

La 31ª edición del Festival de Cine de Zaragoza ha recibido 1.137 obras procedentes de 36 países, de las que 105 han llegado a la fase final. Una participación que ha reunido propuestas de distintos géneros y procedencias y que ha vuelto a situar al certamen como punto de encuentro para el talento audiovisual.