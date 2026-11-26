El Festival de Cine de Zaragoza muestra el talento de las nuevas generaciones con cortos de seis países

El Festival de Cine de Zaragoza ha dedicado una nueva jornada de su 31ª edición al talento emergente y a las nuevas voces del audiovisual.

La Filmoteca de Zaragoza ha acogido este jueves una sesión internacional de cortometrajes realizados en centros de formación de seis países, con propuestas que abordan desde la amistad y las relaciones familiares hasta la soledad, el duelo o los conflictos sociales.

La programación ha comenzado a las 17.00 horas con el Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros de Formación, que ha reunido nueve trabajos procedentes de España, México, Brasil, Polonia, Irán y Chile. Entre las propuestas ha destacado ‘A la vejez, viruelas’, de Pol Aguilera, una comedia protagonizada por dos amigos de 80 años que entran en un club de intercambio de parejas para encontrar a su otro amigo.

El cortometraje cuenta con varios reconocimientos, como el Premio del Jurado a la Mejor Comedia del Malta Short Film Festival 2026 y el Premio del Jurado Joven del Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema Jove.

También se ha proyectado ‘Orfeus’, de Manuel Guevara López, cuenta la historia de Paco, un hombre de 60 años que recurre a un servicio telefónico basado en la inteligencia artificial para hablar con su mujer fallecida en Navidad. Esta obra ha recibido el premio a la Mejor Banda Sonora Original en el festival italiano Inventa un Film.

Desde México ha llegado ‘Las manzanas no flotan’, de Marina Castañón, un cortometraje de animación ambientado en el mundo de los antiguos cabarets.

La película ha sido reconocida como Mejor Película de Animación en el MICMXIFF 2026.

La sesión ha incluido asimismo ‘A cúpula dos prazeres’, de Valter Pereira, que sigue a Ruan por las calles del centro de Sao Paulo. Por su parte, ‘Wiraz’, del director polaco Piotr Szubra, traslada al espectador al año 2000 a una localidad de Polonia.

A continuación, el festival ha proyectado ‘Todo bien’, realizado por el colectivo La Clique bajo la dirección de Jean-François Drimaracci.

En este proyecto tratan de plantear qué piensan los jóvenes en clase, qué callan y cómo viven sus preocupaciones.

También se ha proyectado ‘Pasta Alfredo’, de la iraní Leila Noee, donde una adolescente de 14 años está aislada tras pasar por una enfermedad y trata de recuperar la cercanía familiar.

La representación chilena ha llegado de la mano de ‘Jugo en polvo’, de Sofía Flores Pinto. Aquí, una adolescente mantiene una relación secreta con una compañera de clase mientras convive con su madre, que intenta controlar su vida.

Este cortometraje obtuvo el premio WIP de Color Haus en el Festival de Cine Chileno FECICH y la actriz Emilia Alarcón recibió el premio a Mejor Actriz Emergente en Femcine 2026.

Por último se ha proyectado ‘El lago silente’, de Varo López, un relato de suspense en el que un grupo de viajeros intenta cruzar un lago para sobrevivir. El cortometraje recibió el premio al Mejor Cortometraje Local en el Festival Internacional de Cine Pequeño de 2026.

La jornada ha continuado a las 18.15 con la proyección de ‘El mundo es así’, de Miguel Ángel Calvo Buttini. La película recorre la vida de Pío Baroja cuando se cumplen 70 años de su fallecimiento.

El Festival celebrará en Etiopía su Jornada de Industria, de 9.30 a 14.00 horas, con profesionales del sector que debatirán sobre el cine como motor económico, los rodajes de Aragón, la inteligencia artificial y el auge del documental, entre otros temas. La programación culminará a las 19.00 horas con la gala de clausura de esta 31ª edición, en la que se entregarán los premios de los seis certámenes del festival.