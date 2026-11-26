La coronel médico Ana Betegón protagoniza la charla 'Uniforme y vocación: el gran dilema' en Zaragoza

¿Cómo se conjugan dos vocaciones tan exigentes como la medicina y la carrera militar? ¿Qué significa servir desde dos responsabilidades que, aunque diferentes, comparten un mismo compromiso con las personas?

Estas son algunas de las cuestiones que abordará la coronel médico Ana Betegón Sanz en el primer encuentro del ciclo 'Conversaciones'.

La charla tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, a las 19.00, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza.

Bajo el título 'Uniforme y vocación: el gran dilema. Médico y militar: dos lealtades, una misma vocación de servicio', el encuentro abordará una trayectoria profesional marcada por el compromiso, la responsabilidad y el servicio a los demás.

La conversación estará moderada por Juan Luis López Aranguren, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, investigador y analista geopolítico.

Ana Betegón Sanz es coronel médico de las Fuerzas Armadas y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la sanidad militar.

Ciclo Conversaciones Fundación CMU Peñalba

A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades como directora del Hospital Militar General de Zaragoza y subdirectora general de Prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Ha participado en la misión de la OTAN en Afganistán y en la Operación Balmis durante la pandemia, experiencias que reflejan las distintas dimensiones de una profesión en la que la preparación médica y el compromiso militar se encuentran al servicio de los demás.

Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y la Distinción al Mérito del CNI.

Espacio para dialogar

Con este primer encuentro nace 'Conversaciones', una iniciativa promovida por la Fundación Colegio Mayor Universitario Peñalba con la voluntad de abrir un espacio de encuentro entre personas que, desde distintos ámbitos profesionales y vitales, han apostado por la convivencia, el bien común y el diálogo.

La iniciativa responde a una doble convicción: los jóvenes necesitan referentes cercanos, historias reales y preguntas honestas; y la sociedad aragonesa necesita espacios donde sea posible detenerse, escuchar y conversar con calma.

La Fundación, que apoya la labor del Colegio Mayor Universitario Peñalba, acompañando a jóvenes universitarias desde 1979, quiere así ampliar su compromiso educativo y social, ofreciendo a los jóvenes y al conjunto de la ciudadanía oportunidades para escuchar testimonios relevantes, reflexionar y compartir preguntas sobre cuestiones de interés común.

El ciclo está abierto tanto a los jóvenes como al conjunto de la sociedad aragonesa. La entrada es libre hasta completar aforo.