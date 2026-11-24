La Filmoteca ha acogido este martes tres bloques de proyecciones, con trabajos de Chile, Perú, Argentina y México, una selección de Asturias y cinco cortos del certamen aragonés.

El Festival de Cine de Zaragoza reúne cortometrajes aragoneses, asturianos y latinoamericanos este martes

El Festival de Cine de Zaragoza continúa con su programación en la Filmoteca con nuevas propuestas de cortometrajes.

Este martes ha reunido tres bloques dedicados al cine latinoamericano, a la comunidad invitada de Asturias y al talento audiovisual aragonés.

La programación ha comenzado a las 17.30 horas con el Certamen Internacional de Cortos Nuevos Talentos Latinoamericanos, que presenta cuatro trabajos procedentes de distintos países.

La selección ha incluido ‘Eva’, de Agustín Oriana (Chile); ‘No me llamo Javier’, de Ricardo Olivares (Perú); ‘El Borde de las cosas’, de Justo Dell Acqua (Argentina) y ‘Virgen de Guadalupe’, de Viridiana Moreno (México). El bloque ha tenido una duración aproximada de 60 minutos.

A las 18.45 horas ha llegado el turno de la comunidad invitada por la Federación de Casas Regionales de Zaragoza: Asturias.

Esta sección ha reunido en 100 minutos aproximadamente seis cortometrajes. Entre los trabajos seleccionados han destacado ‘Alimaña’, de Juan Villa; ‘Cases’, de Jandro Llaneza; ‘La diva, mi abuela y yo’, de Inés G.Aparicio; ‘Chicken jazz’, de Imanol Ruiz de Lara; ‘Susurros’ de Antonio Llaneza y ‘Fracasar contigo’, de Mario Viñuela.

La jornada ha concluido a las 20.45 horas con el Certamen de Cortos Aragoneses, donde se han presentado cinco propuestas con una duración de aproximadamente 68 minutos. Los trabajos seleccionados han sido ‘ADN’, de Javier Estella; ‘El gilipollas del día’, de Javi Gil; ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo; ‘Cosita’, de Sara Guillén y ‘Tarea pendiente’, de Clara García Bescós.

Los cinco cortometrajes han optado también al Premio de Público Aragón TV.

El festival continuará este miércoles 25 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza con una jornada dedicada al Certamen Internacional de Microcortometrajes. La sesión comenzará a las 17.00 horas y tendrá una duración aproximada de 62 minutos.

Entre los títulos incluidos en la selección figuran ‘El maestro’, ‘ Manolín’, ‘Goodbye, Carabanchel’, ‘Vengo a devolver’, ‘Feria’, ‘Loin’, ‘Luciérnagas’, ‘Paz interior’, ‘¿Oxidados?’, ‘Té y canela’ y ‘Le Renard du 94’.