La Filmoteca ha acogido este lunes dos sesiones con veinte cortometrajes: once de animación y nueve del Certamen Nacional de Cortos de Ficción.

El Festival de Cine de Zaragoza, que se inauguró el 19 de noviembre, ha continuado este lunes con su programación en la Filmoteca, donde el cine aragonés ha vuelto a ser protagonista.

La jornada ha contado con una nueva sesión del Certamen de Cortos Aragoneses, que ha reunido cuatro proyectos de distintos géneros y temáticas, desde las relaciones personales hasta la protección del medio ambiente y el patrimonio artístico de la comunidad.

La sesión ha comenzado a las 19.45 horas, con “M.E.L.”, un cortometraje dirigido por Daniel Calavera, director, guionista y locutor de Aragón TV. En el año 2021 ganó el premio a Mejor Cortometraje Nacional con “Unas Cuantas Bestias” en los festivales de Sombra e Isla Calavera. El último proyecto que realizó fue “Dativa” en 2022.

“El aquello”, de Miguel Ángel Ochoa, es un cortometraje de comedia y cine negro ambientado en el paisaje del pueblo de Belchite. El 18 de julio obtuvo el Premio Belchite de Película 2026; “Entre un mar de árboles”, de Jorge Aparicio, narra la historia de dos agentes forestales que pierden un walkie-talkie. La obra acerca al espectador a la labor de quienes conservan y velan por el entorno natural.

La sesión ha finalizado con la obra “La escultura de Pablo Serrano en el espacio público”, de Javier Estella y José Manuel Fandos. Este documental recorre las distintas esculturas del escultor turolense instaladas en espacios públicos de Aragón. Con esta obra, los directores quieren mostrar la huella que ha dejado uno de los artistas aragoneses más importantes de la tierra.

Además, todos los directores de estas obras optan también al premio público Aragón TV. Con esta sesión, el Festival de Cine de Zaragoza continúa dando visibilidad a la proyección y creación audiovisual de la comunidad.

La programación continuará este martes 24 de noviembre con el Certamen Internacional de Cortos de Nuevos Talentos Latinoamericanos, con cuatro trabajos procedentes de Chile, Perú, Argentina y México.

“Eva”, de Agustín Oriana, “No me llamo Javier”, de Ricardo Olivares; “El Borde de las cosas”, de Justo Dell Acqua, y “Virgen de Guadalupe”, de Viridiana Moreno.

A las 18.45h, Asturias será la gran protagonista al ser la comunidad invitada por la Federación de Casas Regionales de Zaragoza en esta edición. La sesión reunirá seis cortometrajes: “Alimaña”, de Juan Villa; “Cases”, de Jandro Llaneza; “La diva, mi abuela y yo”, de Inés G. Aparicio; “Chicken jazz”, de Imanol Ruiz de Lara; “Susurros”, de Antonio Llaneza y “Fracasar contigo”, de Mario Viñuela.

La jornada concluirá a las 20.45 horas con la cuarta sesión del Certamen de Cortos Aragoneses, que incluirá cinco proyectos: “ADN”, de Javier Estella; “El gilipollas del día”, de Javier Gil; “En trámite”, de Víctor Izquierdo Alcaraz; “Cosita”, de Sara Guillén, y “Tarea pendiente”, de Clara García. Los cinco trabajos optarán también al premio del público de Aragón TV.