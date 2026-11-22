Sergi González, director de SECIME y José Luis Anchelergues, presidente del Festival de Cine de Zaragoza. Bárbara Sanz.

La Filmoteca ha acogido este domingo dos sesiones con veinte cortometrajes, once de animación y nueve del Certamen Nacional de Cortos de Ficción.

La animación internacional y el cine de ficción protagonizan una nueva jornada del Festival de Cine de Zaragoza

El Festival de Cine de Zaragoza ha continuado este domingo con su programación en la Filmoteca de Zaragoza, donde el cortometraje ha vuelto a ser protagonista con dos sesiones que han reunido propuestas de animación a nivel internacional y ficción a nivel nacional.

El festival ha comenzado a las 17.00 horas con el Certamen Internacional de Cortos de Animación.

La sesión ha reunido durante 86 minutos once trabajos procedentes de España, Francia y Lituania.

Entre las propuestas se encuentra Anyone lived in a pretty how town, del director Daniel Kreizberg, una adaptación animada del poema E.E Cummings que cuenta la historia de amor entre dos personajes que van perdiendo relación debido a la tecnología y al aislamiento.

También se ha proyectado “Goma”, de Júlia Francino, que narra la historia de unos lápices que salen del estuche para dibujar por los pasillos.

Además se ha proyectado “Querida Alma”, de Clara Beltrán Concha, Alba Orviz Fernández y María Dalda Somodevilla, que recuerda su infancia en el pueblo a través de los recuerdos.

En “April”, de Carmen Meitín Moreno y Corona Alonso Rebaque, una bruja prepara una fiesta sorpresa para su novia, Liz, pero su gato intentará estropearla.

A continuación, se ha proyectado “Mal de altura”, de los directores Carlos Cilleruelo Gayo y Adrián Pérez Salas plantea una situación límite en la montaña donde el guía y un excursionista quedan atrapados con una sola botella de oxígeno y se culpan entre ellos de haber perdido la otra.

El festival ha continuado con “Reaumur Sebastopol”, de Hélène Bonnardot, Lou Bouillon, Damien Borchard, Meï-Leen Giraud, Juliette Paolucci y Charline Ricci.

Esta sección ha finalizado con los siguientes cortometrajes españoles: “Tsunami”, de María Pulido trata la historia de una nieta que recuerda a su abuela a raíz de una mudanza y de la última fotografía que conserva de ella.

Después ha sido el turno de “A day in the west”, de Nacho Arjona, una pieza de animación 3D que retrata la vida de los cactus. “Berenjena”, de Manuel Sirgo, da vida a un agricultor que intenta mantener con vida la hortaliza que le ha hecho ganar un concurso.

Por su parte, “Kronoshock”, de Ignasi López Fàbregas, cuenta la aventura de Lor Cliffrider y su deseo de alcanzar la cima de una montaña. Esta parte ha concluido con el cortometraje de Nicolás Sole, “Cap al Ciel”.

A las 18.30 horas ha comenzado la sexta sesión del Certamen, con una duración de 114 minutos aproximadamente y nueve trabajos.

Entre ellos se encuentran “Una conversación pendiente”, de Cecilia Gessa. Lo que comienza como una conversación normal durante una despedida de soltero, termina siendo una confesión de temas acumulados.

También se ha proyectado “La última canción”, de María Lorente-Becerra.

Este cortometraje narra la historia de una antigua cantante del pop de 67 años que vive atrapada en la rutina y que, decide volver a cantar en el metro.

Asimismo, la sesión ha continuado con el cortometraje de Sergio Márescla “Juego de Niños”; “La Caça”, de Marc Martos y “O M G”, de Tania Watson.

En “Piso piloto” la directora Paula Rodrigo mezcla el drama y la comedia negra para abordar la crisis del acceso de la vivienda en las grandes ciudades a través de una visita inmobiliaria.

A continuación se ha proyectado“Box 3”, dirigido y proyectado por Sara Sálamo y que cuenta con actores como Nathalie Poza, María Algora y Mikel Bustamante, y que cuenta ya con el premio del Festival de Cortos de La Orotava.

En “La Espantada”, Ana Villa y Guillermo Parrilla han querido abordar la opresión emocional y los sacrificios durante la posguerra rural.

El último cortometraje de la tarde ha sido “Sino fuera por mi” de Sergi González y Diego Pérez, que trata las relaciones familiares y la vejez.

La programación del Festival de Cine de Zaragoza continuará este lunes 23 de noviembre en la Filmoteca, a partir de las 19.45 horas, con una nueva sesión del Certamen de Cortos Aragoneses.

Este apartado contará con cuatro proyectos: “M.E.L”, de Daniel Calavera; “El aquello”, de Miguel Ángel Ochoa; “Entre un mar de árboles”, de Jorge Aparicio y “La escultura de Pablo Serrano en el espacio público”, de Javier Estella y José Manuel Fandos. Todos ellos optan también al premio público Aragón TV.