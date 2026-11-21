La Filmoteca ha acogido este sábado tres sesiones, dos del Certamen Nacional de Cortos de Ficción y una tercera que ha combinado esta competición con el certamen aragonés.

El Festival de Cine de Zaragoza encara el fin de semana con una nueva jornada protagonizada por los cortometrajes

El Festival de Cine de Zaragoza ha continuado este sábado con su programación en la Filmoteca, que ha vuelto a convertirse un día más en el escenario de una jornada dedicada al cortometraje.

La programación ha comenzado a las 17.00 horas con el tercer bloque del Certamen Nacional de Cortos de Ficción.

Con una duración aproximada de 90 minutos, la sesión ha comenzado con el cortometraje de Álvaro León “¿Qué comen los dragones?”, una historia ambientada en la España rural de 1943 y que narra el camino de un niño en busca de un dragón. Los protagonistas son los actores Alejandro Escamilla, Salva Reina, Vicente Vergara y Cristina Mediero.

A continuación, el público ha podido ver “Nota de corte”, de Héctor Fernández Cachón, que sitúa a Mario y Clara ante el examen oral final de Derecho Penal. Ambos se juegan su futuro profesional pero, una vez terminada la prueba, la profesora plantea una pregunta: qué nota merece Mario. La decisión queda en manos de Clara.

La sesión también ha incluido “Las hijas blancas”, de Arima León y Daute Campos. El cortometraje narra el parto de la madre de Elsa en un pueblo isleño aislado. Por su parte, Bellón Teresa y César F.Calvillo presentan “In Memoriam”, una historia que sigue a una actriz de 40 años que atraviesa una crisis.

La programación de esta primera sesión se ha completado con “Mañana sí que sí”, de Eva Vázquez de Reoyo, una historia que plantea las dificultades de una trabajadora autónoma; “Cinco paredes”, de Mey Montero” y “Tres Mans” de la directora Cristina Sitjas.

Esta primera sesión ha finalizado con “Estás detrás de mí”, escrito y dirigido por Yago Casariego y Nacho Monter.

La cuarta sesión del Certamen Nacional de Cortos de Ficción ha comenzado en torno a las 18.45 horas con el cortometraje “Influenzer” dirigido por Alejandro López García, también conocido como Jandro; junto a “Un trámite más”, de Dany Campos, que convierte una gestión urgente en una oficina de la Administración en una sucesión de esperas, situaciones absurdas y tensión creciente.

También se ha proyectado “Inquilinos”, de Adrián Ordóñez. En este caso, la llegada inesperada de una nueva persona a un piso compartido obliga a sus habitantes a decidir quién debe marcharse.

La sesión ha incluido el cortometraje “Montecarlo 67”, de Rubén Guindo, que recrea el encuentro entre Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró durante el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967, donde también coincide Steven Spielberg.

Esta sección se ha completado con el cortometraje del director Carlos Mera “A través de mis ojos”, “[no] body” de Sonia Bautista-Alarcón; “El Nido”, de Delia Postigo Castro, y “Plata y Oro”, de Jimmy Llamas”, que presenta a una joven escritora ante una reunión que cambiará su futuro profesional.

Los cortometrajes aragoneses han cerrado la jornada con una sesión que ha comenzado en torno a las 20.40 horas y ha combinado el quinto bloque del certamen. Durante aproximadamente 88 minutos se han proyectado seis trabajos: “Sopitas” de Luis Larrodera Sanz, que ha estado presente este sábado; “Te escuchan”, de Sergio Montes; “Lo que tiene que hacer”, de Raúl Guiú Laplaza; “Priorizarse”, de Terry Esparza y Natalia Pontaque; “Una bombilla en California”, de José Manuel Herraiz, y “Holy Hole”, de María Rubio Aznar.

Los seis cortometrajes de esta última sesión son, además, candidatos a los Premios Aragoneses y al premio del público de Aragón TV.

La programación continuará este domingo 22 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza con dos nuevas sesiones.

La primera estará dedicada al Certamen Internacional de Cortos de Animación y reunirá once trabajos procedentes de España, Francia y Lituania, entre ellos “Goma”, “Querida Alma”, “April”, “Mal de altura”, “Tsunami” y “Kronoshock”. La segunda incluirá nueve propuestas como “Juego de Niños”, “Una conversación pendiente” o “La última canción”.