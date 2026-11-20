El Festival de Cine de Zaragoza inicia sus Certámenes Oficiales 2026 con tres sesiones de cortometrajes en la Filmoteca. Bárbara Sanz.

La programación ha incluido dos sesiones del Certamen Nacional de Cortos de Ficción y una dedicada al talento aragonés.

El Festival de Cine de Zaragoza inicia sus Certámenes Oficiales 2026 con tres sesiones de cortometrajes en la Filmoteca

El Festival de Cine de Zaragoza, que celebra del 19 al 28 de noviembre su 31º edición, ha iniciado sus Certámenes Oficiales con una programación que incluye distintas proyecciones audiovisuales y encuentros dedicados al presente y al futuro de la industria cinematográfica.

La Filmoteca de Zaragoza ha acogido este viernes 20 de noviembre las proyecciones de la selección oficial del Festival de Cine de Zaragoza con tres sesiones dedicadas al cortometraje.

La programación ha arrancado a las 17.00 horas con el Certamen Nacional de Cortos de Ficción y ha continuado con una segunda sesión de esta categoría y una última dedicada al cine aragonés, que ha reunido tres trabajos.

En primer lugar, se ha proyectado el cortometraje “Circus”, dirigido por el catalán Jordi Huguet. Con una duración de 17 minutos, el protagonista Dani viaja al pasado para poder despedirse de las dos personas que más lo han querido, sus abuelos.

A continuación, ha sido el turno de “Una pizca de ouijaa”, de Pedro J.Poveda y Ángela Medina, una historia que narra la vida de Ana, una joven con síndrome de Down que intenta invocar a su abuela fallecida con una ouija. Esta obra ha recibido galardones como el Premio del Público en el Mairena Film Festival (MAIFF).

El cortometraje de ficción "The Getawaythe", de 16 minutos de duración y dirigido por Raquel Guerrero, narra la historia de Ana, una trabajadora de una ONG española que ayuda a Yrina y a su hijo enfermo a escapar de los bombardeos en una carretera de Ucrania.

La directora Marta M.Mata ha presentado su primer cortometraje de ficción “Orph”.

La actriz Beatriz Arjona interpreta a Adela, una mujer que sale de la cárcel y es llevada por su marido Fernando a un centro llamado “Espacio” donde el doctor Comillas guía a procesar el duelo a madres que han perdido a un hijo.

El siguiente cortometraje ha sido “Insondable”, de Pablo Guirado.

La historia sigue a Darío, que decide completar la misión que llevó a su hermano a la muerte, convirtiéndose en la primera persona en recorrer la Fosa de las Marianas. Durante su viaje tendrá que afrontar la culpa que arrastra.

Después se ha proyectado “Lo mismo”, dirigida por Eulàlia Ramón y Anna Saura.

Con una duración de casi siete minutos, la obra plantea una reflexión sobre la repetición de los errores que conducen a las guerras y la incapacidad de reconocer las señales que preceden a estos conflictos. La primera sesión ha finalizado con “Calabaza”, de Anatael Pérez.

La segunda sesión ha comenzado a las 18.45 horas con “Videoclub 2001”, de Guillermo Polo.

Ambientado en 2005, el cortometraje cuenta la historia de Mila, una mujer que hereda un videoclub tras la muerte de su padre en un momento en el que la digitalización supone una gran amenaza y que tendrá que enfrentarse a la decisión de mantenerlo abierto o cerrarlo.

A continuación, ha llegado “Hasta enterrarlos”, de Marco Araujo. La película sigue a un grupo de vecinos que, tras ser desahuciados de la corrala en la que han vivido, deciden vengarse del espectador responsable.

El cortometraje, protagonizado por Miguel Rellán y María Galiana, ha conseguido el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026 y el reconocimiento a la mejor dirección de fotografía en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo.

“La hora escrita”, de Coke Arijo, traslada al espectador al éxodo por la carretera de Málaga a Almería durante la Guerra Civil.

La protagonista, Mónica, sufre un ataque aéreo y, al despertar, encuentra una escena muy parecida al Guernica.

Más tarde se ha proyectado “Tenéis que verlo”, de Nacho Solana. Sus protagonistas, Luis y Ana, visitan a una pareja de amigos que tienen un bebé.

El cortometraje ha sido seleccionado en el Festival de Málaga y en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas (BIFFF).

“Antes de las seis”, está dirigido por Aline López, Gema Morcillo y Kike Maíllo. El actor Miguel Ángel Muñoz interpreta a Enrique, un hombre de negocios que, para no poner en peligro su futuro laboral tiene que entregar unos documentos importantes, pero Clarita, una niña pequeña, se le cuela en su coche.

La sesión ha continuado con “Señuelo”, de Martha G.Ayerbe. El cortometraje presenta a Martín, un niño que acompaña a su padre y al jefe de este durante una jornada de caza.

La película llega a Zaragoza después de conseguir el primer premio al mejor cortometraje aragonés y el reconocimiento a la mejor dirección en el Festival de Cine de Fuentes, celebrado este mes.

Esta sesión ha finalizado con “Última generación” de Silvia Cones.

La tercera sesión ha comenzado en torno a las 20.40 horas y ha estado dedicada al talento aragonés con el Certamen de Cortos Aragoneses. Ha comenzado con “Un jersey que no pica", dirigido por David Tello, Yago Gimeno e Izarbe Sanclemente.

Con este documental, los directores buscan visibilizar y normalizar la transexualidad a través de una historia personal y un proyecto sobre las distintas disciplinas artísticas.

A continuación, se ha proyectado “El último día”, de Guille Bull. La jornada ha finalizado con “Veinte piedras”, de Marisa Tajada Martínez.

El cortometraje cuenta la historia de Marcos, un adolescente que, durante una visita a casa de su abuelo Emilio, descubre un misterioso recipiente con veinte piedras.

A través de un antiguo manuscrito, ambos reconstruyen la historia de amor entre Tomás y Urbana, dos jóvenes de Torralba que vivieron una relación marcada por las tradiciones y las normas sociales de los años cuarenta. Estos tres últimos cortometrajes optan al premio del público de Aragón TV.

La programación continuará este sábado 21 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza con nuevas sesiones del Certamen Nacional de Cortos de Ficción y del Certamen de Cortos Aragoneses donde se proyectarán trabajos como “¿Qué comen los dragones?”, de Álvaro León; “Nota de corte”, de Héctor Fernández o “Las hijas blancas”, de Arima León y Daute Campos.