El Teatro de las Esquinas acogerá los días 20 y 21 de noviembre esta comedia psicológica protagonizada por dos parejas.

Paco Mir trae a Zaragoza su comedia psicológica 'Locuras Paralelas': consulta las fechas, horarios y precio

La comedia 'Locuras Paralelas', dirigida por Paco Mir, exintegrante de Tricicle, llegará esta semana a Zaragoza con dos representaciones en el Teatro de las Esquinas. La propuesta combina humor, situaciones surrealistas y una historia de amor que rompe las fronteras entre lo real y lo imaginario.

La obra presenta la vida de dos parejas de profesionales: Guillermo, médico, y Luz, arquitecta; y Gabriel, arquitecto, y Leticia, médica.

Todo cambia cuando, por un fenómeno irracional, Gabriel y Luz aparecen en un piso que parece pertenecer a ambos. Sin embargo, hay algo que no encaja, ya que la cocina es de él y el baño de ella.

Dos realidades

Este encuentro imposible comienza a repetirse en un mundo paralelo, donde los protagonistas se ven envueltos en situaciones cada vez más desconcertantes.

Ante esta realidad que escapa a toda lógica, Luz y Gabriel terminan rebelándose contra lo que está sucediendo. Sin embargo, sus encuentros acabarán dando paso a un sentimiento inesperado. Ambos comienzan a enamorarse.

La historia avanza entre situaciones oníricas e irreales, pero posibles dentro del universo de la obra, hasta llegar a un desenlace inesperado que busca despertar una sonrisa de empatía en el espectador.

Se trata de una comedia psicológica que apuesta por una trama original y sorprendente, con una combinación de humor, imaginación y relaciones personales.

Una de las escenas. Teatro de las Esquinas.

Paco Mir

El espectáculo cuenta con un elenco formado por Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina.

El texto está firmado por Paco Mir y Gabriela García, mientras que la dirección corre a cargo del propio Paco Mir, conocido por su trayectoria como integrante del grupo Tricicle.

Fechas, horarios y entradas

'Locuras Paralelas' podrá verse en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza en dos sesiones:

20 de noviembre: a las 18.00 horas.

21 de noviembre: a las 20.30 horas.

El precio de las entradas es de 26 euros para ambas funciones.