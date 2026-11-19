El certamen ha arrancado este jueves en los Cines Palafox y continuará este viernes en la Filmoteca con tres sesiones de cortometrajes.

El Festival de Cine de Zaragoza inaugura su 31ª edición con la proyección de ‘El patio de la Infanta. Habitar el tiempo’

El Festival de Cine de Zaragoza ha inaugurado este jueves su 31ª edición en los Cines Palafox con la proyección del documental ‘El patio de la Infanta. Habitar el tiempo’, de la Fundación Ibercaja.

El certamen se prolongará hasta el próximo 28 de noviembre con diferentes proyecciones y encuentros profesionales en torno a la industria audiovisual.

Esta edición supone también el comienzo de una nueva etapa en la organización del festival. José Luis Anchelergues, que hasta ahora había ejercido como director del certamen, asume la presidencia.

Su paso a este cargo permite dar continuidad al proyecto y a la experiencia acumulada durante más de tres décadas, al tiempo que abre una nueva etapa de crecimiento y proyección.

Por su parte, Idoya Barrabés Fuentes se ha incorporado a la Dirección del Festival, desde donde afronta el reto de impulsar esta nueva fase. La reorganización busca reforzar la vinculación con la industria audiovisual y ampliar los encuentros entre profesionales, empresas e instituciones.

Entre las principales líneas de trabajo figuran la Jornada de la Industria, la incorporación de México como país invitado y la generación de nuevas oportunidades de colaboración para desarrollar proyectos cinematográficos.

Durante la gala inaugural se ha reconocido la trayectoria de Fundación Ibercaja y su compromiso con la cultura y el audiovisual, a través de un homenaje a su presidente y un reconocimiento a la productora responsable de ‘El patio de la Infanta. Habitar el tiempo’.

El Festival ha concedido a la entidad el Premio Augusto de Honor por sus 150 años de historia y su compromiso con la cultura. Además, el largometraje ha sido distinguido con el Laurel del Festival.

Producida por Fundación Ibercaja y dirigida por Luis Galán, la obra aborda la historia de los cinco siglos del Patio de la Infanta, uno de los espacios más emblemáticos de Zaragoza.

El documental sigue el paso de una joven investigadora que regresa a Zaragoza para documentarse sobre este singular enclave y descubre un espacio marcado por cinco siglos de historia.

A través de su mirada, el espectador recorre el origen del Patio en el Palacio de Gabriel Zaporta, su vinculación con relevantes personajes históricos, su traslado a París a comienzos del siglo XX y su posterior recuperación y regreso a Zaragoza gracias a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en 1958.

En el largometraje se incorporan testimonios y recreaciones históricas para reflexionar sobre el patrimonio.

Además, cuenta con la participación de la actriz Sara Vidorreta y un reparto integrado por Claudia Siba, Alba Gallego, Laura Torrijos, Laura Contreras y Ricardo Joven, junto a las aportaciones de expertos en la historia del Patio de la Infanta.

Otro de los protagonistas de la noche ha sido México, que participa como país invitado de esta 31ª edición.

La presentación ha contado con una pieza audiovisual dedicada al cine mexicano y busca estrechar los vínculos culturales y profesionales entre ambos territorios.

La figura de Luis Buñuel, cineasta aragonés cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a México, representa uno de los principales nexos entre ambas cinematografías.

A esta gala de inauguración han asistido Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja; José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; patronos de Fundación Ibercaja, y Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco.

La programación continuará este viernes 20 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza con tres sesiones dedicadas al cortometraje.

La primera arrancará a las 17.00 horas con el Certamen Nacional de Cortos de Ficción, que tendrá un segundo pase a las 18.45 horas. La jornada concluirá a las 20.40 horas con una sesión dedicada al Certamen de Cortos Aragoneses, que reunirá tres trabajos.