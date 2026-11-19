Élmer Mendoza: "No queremos vivir con miedo, pero si solo escuchamos disparos no podemos estar en paz"

Élmer Mendoza, escritor mexicano, ha presentado en Zaragoza ‘La sirena y el jubilado’ (Alfaguara), su nueva novela, protagonizada por una mujer que decide dar el salto a la política.

La pluma del otro lado del charco está afilada y no tiembla a la hora de escribir sobre los cárteles, el narcotráfico o la corrupción.

Y aunque sus historias giren en torno a la violencia, las intrigas y la droga, su presencia es un bálsamo de paz.

Habla despacio, con un acento suave, y su fe en el bien y en el poder transformador de la cultura hace que haya esperanza incluso en las situaciones más complicadas.

Hemos podido hablar con él de su nueva novela, de su protagonista, pero también de México, de política y de violencia.

‘La sirena y el jubilado’ es su decimoctava novela y, en esta ocasión, se aleja de algunos de los temas más habituales de su trayectoria, como la violencia o el narcotráfico. ¿Cómo surge esta nueva historia?

Mi intención era escribir una novela con un personaje femenino y situarla dentro de una historia de amor. Quería contar algo muy contemporáneo, donde las mujeres tuvieran un papel protagonista y donde se reflejaran también las dificultades que muchas veces encuentran para ser aceptadas. Llegué a la conclusión de que el ámbito político era el escenario adecuado. Así fue como Carmen Larrañaga se convirtió en esa candidata que todos queremos.

'La sirena y el jubilado' Élmer Mendoza

¿Por qué ha elegido precisamente a una mujer que se introduce en política?

Porque quería construir un personaje femenino con personalidad, que tuviera que abrirse camino en un mundo complicado. Carmen es una mujer guapa e inteligente, pero utiliza mucho más su inteligencia que su belleza. Creo que ese es un modelo que conviene a las mujeres, porque los hombres las respetan más por su capacidad que por su aspecto físico. Y, a veces, precisamente esa capacidad puede generarles problemas. Madame Curie no era fea, pero sus colegas no la querían: era más inteligente, más creativa y más arriesgada que todos ellos.

Carmen encuentra obstáculos incluso dentro de su propio partido, sufre un atentado y, aun así, continúa adelante. ¿De dónde saca esa determinación?

Un líder se convence cuando los demás creen en él. Las mujeres que se van agrupando alrededor de Carmen hacen que entienda que tiene un papel que desempeñar, que debe hacer algo por ellas. Son mujeres que han tenido una vida que las ha lastimado mucho y que merecen mejorar sus condiciones. Carmen está completamente convencida de esa responsabilidad.

También la apoya el jubilado, porque considera que debe respaldarla. Ve que esa mujer tiene grandes dificultades, pero entiende que necesita ayuda. Cuando siente que no va a poder conseguirlo por sí mismo, recurre incluso a sus amigos.

El título también tiene su explicación. ¿Por qué la protagonista es conocida como 'la Sirena'?

Porque canta muy bonito. Tiene que ver con el mito homérico de las sirenas y Odiseo, cuando todos se tapan los oídos menos él.

¿Cuánto tiempo ha tardado en escribir la novela?

Alrededor de cuatro años desde que empecé a trabajar en ella. Tuve muchas dificultades para encontrar al personaje femenino. No conseguía que Carmen quedara como debía. Los personajes tienen una relación con el autor y uno siente cuándo no los ha construido bien, cuándo les falta algo.

México sigue arrastrando una realidad marcada por la violencia y el narcotráfico. ¿Qué debería hacer el Gobierno para afrontar este problema?

Ojalá lo supiera y pudiera decírselo. Lo que queremos es que nuestro Gobierno invierta en lo que podríamos llamar nuestro perfil emocional. No queremos vivir con miedo, pero si lo único que escuchamos son disparos y maldiciones, no podemos estar en paz.

Imaginemos que en todas las ciudades y regiones en conflicto hubiera conciertos cotidianos de música clásica y popular, ferias del libro, talleres de literatura, de lectura, de artes plásticas, actividades para niños que quieran ser músicos o formación de coros. Creo que necesariamente empezaríamos a sentir que no estamos amenazados por nadie, porque una de las sensaciones que produce el arte es precisamente que somos libres.

El Gobierno debe fomentar la cultura. Puede invertir en armas, pero también debería apostar por un programa que nos ayude a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la época que estamos viviendo.

¿Hay esperanza en la clase política mexicana?

Si tenemos esperanza en la clase política es porque tenemos que tenerla. Ellos están ahí y no se van a ir. Lo que esperamos es que nos escuchen, que observen lo que sucede, que analicen la realidad y tomen decisiones sobre lo que necesita el país.

Hace poco estuve en la Cámara de Diputados y tenía que pronunciar un discurso. Soy un escritor que tiene cierto nivel, pero decidí contar un cuento para niños. Lo hice porque una vez había contado esa historia en una escuela y una niña llegó a casa diciendo que un señor había ido a contar un cuento, que decía que era un perro y ladraba. Su abuela me conocía y preguntó si había sido yo. Después me agradeció la experiencia porque tuvo que ir a comprarle libros a la niña.

A partir de esa anécdota invité a los diputados a que cada uno regalara dos libros a una escuela de su distrito. Si eran cuatro libros para dos escuelas, mejor todavía. Les dije que eran quinientos diputados y que, si cada uno regalaba diez libros, podríamos conseguir una cantidad enorme. Son libros que cuestan poco y que el Estado puede proporcionar incluso a mejor precio.

La diputada de Cultura me prometió que lo harían. Le dije que preguntaría a los diputados de mi región y que, si no cumplían, se lo reclamaría.

Usted es uno de los grandes referentes de la novela negra mexicana. ¿Hasta qué punto la realidad del narcotráfico condiciona su literatura?

No estoy muy seguro, porque trato de evitarlo. Siempre me dicen que escribo sobre el narcotráfico, pero hay críticos y escritores que señalan que yo no he escrito propiamente una novela del narco, sino novelas sociales que muestran los problemas que genera. Y tienen razón.

Son novelas que señalan problemas concretos de una sociedad, de un país o de un continente. Esa es una de las clasificaciones en las que me sitúan y no me molesta, porque vengo de un país donde el narcotráfico aparece mencionado constantemente.

En alguna ocasión ha hablado de las diferencias entre los antiguos narcotraficantes y las nuevas generaciones. ¿Qué ha cambiado?

Los narcotraficantes antiguos tenían ciertos códigos de convivencia, sobre todo en sus relaciones con la población civil. Nunca nos agredieron. Los jóvenes, en cambio, han roto esos códigos. Son violentos, agreden a las familias, a las mujeres, a todo el mundo. No tienen ética.

Esa falta de códigos es lo que los ha metido en graves problemas de violencia y ha dejado prácticamente a la mayoría del país en una situación de indefensión.

¿Cómo está actualmente el mercado del libro en México?

Las librerías están pidiendo apoyo, al igual que los editores, porque necesitan subsistir y la venta de libros está muy afectada. Hemos trabajado mucho para animar a la gente a comprar libros. Incluso hemos inventado una frase: "Pasen a leer". Cuando alguien muestra la fotografía de su libro en redes sociales y los demás dicen que tiene una portada muy bonita, nuestra respuesta es: "Pasen a leer, aquí está".

En España, sin embargo, parece que la lectura vive un buen momento, especialmente entre los jóvenes. ¿Qué importancia tiene recuperar ese hábito?

Me alegra muchísimo. El mundo del libro es un mundo de resistencia frente a muchas situaciones que provoca la modernidad. Además, venimos de una pandemia de COVID en la que aumentaron los suicidios en el mundo.

Yo tengo la seguridad de que los libros tienen un impacto social y ayudan a los seres humanos a recuperarse a sí mismos. En los cursos que he impartido me han llegado personas con tendencias suicidas y, de unas cincuenta, solamente no conseguí ayudar a una.

Los libros nos invitan a salir de nuestra zona de confort y a ser nosotros mismos. Todos somos complejos y, si nos atrevemos a desarrollar esa complejidad, podemos descubrir que somos diferentes. La lectura nos abre puertas, pero no puertas mecánicas, sino las de nuestro cerebro. Quien tenga interés por la ciencia puede investigar y comprobarlo.

Para terminar, ¿cómo ha sido el encuentro con los lectores españoles tras la publicación de ‘La sirena y el jubilado’?

El libro acaba de llegar a las librerías. En Casa de México participé en una actividad en la que firmé bastantes ejemplares y tanto los lectores como yo acabamos muy contentos.

Aunque es cierto que me preguntaban cuándo volvería mi detective, el Zurdo. Eso significa que les gusta ‘La sirena y el jubilado’, pero también quieren que continúe la saga. Así que tengo trabajo.