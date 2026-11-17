Zaragoza Art Fair cierra las puertas de su primera edición con un balance positivo. Mariano Val

La feria de arte contemporáneo reconoce a María Bernardeau como la artista más joven de esta primera edición y se prepara para nuevas actividades de cara a 2027.

Zaragoza Art Fair cierra su primera edición con ventas en todas las galerías y más de 12.000 visitantes

Zaragoza Art Fair cierra las puertas de su primera edición con un balance extraordinariamente positivo, superando las expectativas iniciales y alcanzando más de 12.000 asistentes durante los cuatro días de celebración.

Una cifra que confirma el interés que despierta el arte contemporáneo y la excelente acogida de una iniciativa que ha convertido a Zaragoza en punto de encuentro para galerías, artistas, coleccionistas, profesionales y amantes del arte.

La respuesta de los zaragozanos y de los visitantes llegados de diferentes puntos del país ha demostrado que Zaragoza tiene ganas de arte contemporáneo.

Una respuesta que se hizo especialmente visible incluso en las jornadas de lluvia, con esperas de hasta 45 minutos para acceder a las distintas sedes. Una imagen que refleja el interés y el compromiso del público con esta primera edición.

La feria, celebrada del 12 al 15 de noviembre en Palacio Montemuzo, Centro de Historias y Torreón Fortea, ha acercado el arte contemporáneo a la ciudadanía, generado nuevos públicos y dinamizado culturalmente el Casco Histórico de Zaragoza.

Ventas en todas las galerías

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición ha sido la actividad comercial. Todas las galerías participantes han registrado ventas, confirmando el interés del público por adquirir arte y la capacidad de ZAF para generar oportunidades reales para artistas y galeristas.

La feria ha propiciado encuentros entre profesionales, coleccionistas y nuevos compradores, favoreciendo el descubrimiento de artistas y la creación de nuevas conexiones dentro del mercado del arte contemporáneo.

“La respuesta del público y el interés generado marcan el balance de una primera edición que ya mira a 2027”, señala Ana Suárez, directora de Zaragoza Art Fair.

Por su parte, Genel Romero ha puesto el foco en la actividad comercial y las oportunidades que ha generado el sector. “Todas las galerías participantes han registrado ventas, confirmando el interés del público por adquirir arte y la capacidad de ZAF para generar oportunidades reales para artistas y galeristas”, ha destacado.

Una experiencia que también ha valorado positivamente el artista plástico Diego Benéitez, quien ha vendido dos de las obras que tenía expuestas y además ha recibido un premio de adquisición vinculado a la Fundación Sesé.

Benéitez ha destacado la oportunidad que supone esta cita para dar visibilidad a los artistas y establecer contacto con nuevos coleccionistas.

“Lo importante en este arte, al final, es la visibilidad”, ha señalado el artista, quien considera que la feria permite acercar las obras a nuevos públicos y despertar el interés por el arte contemporáneo.

Esta primera edición también ha servido para reconocer el talento emergente. María Bernardeau ha sido distinguida por TDT Energy como la artista más joven de esta primera edición, dentro de los reconocimientos entregados durante la feria.

Arte y compromiso social

ZAF también ha querido reconocer el trabajo artístico y poner en valor la capacidad transformadora del arte a través de sus premios de adquisición, obra social y categoría profesional.

En el apartado de obra social, Fundación Ibercaja realizó una donación a la Asociación Española Contra el Cáncer y entregó un premio de adquisición a Aurora Vigil-Escalera.

Por su parte, Fundación Sesé realizó una donación a la entidad Yo También Pinto y entregó el premio de obra social a Galería BAT.

En la categoría profesional, José Luis Mercadal hizo entrega del premio a Galería 3 Punts; Devesa Law, representada por David Devesa, entregó los reconocimientos a Nuno Sacramento y Lucha de Gigantes; y TDT Energy también distinguió a Galería Lavio.

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ZAF continúa

La actividad de ZAF continuará más allá de los cuatro días de feria.

Durante los próximos meses, la organización seguirá desarrollando planes culturales, actividades y encuentros con arte, manteniendo viva la conexión entre artistas, galerías, coleccionistas y público hasta la celebración de ZAF 2027.

Además, próximamente se inaugurará en la página web de ZAF “Galería ZAF”, un nuevo espacio online donde se podrán descubrir y adquirir obras que despertaron un especial interés durante la feria y que todavía continúan disponibles.

Esta iniciativa permitirá prolongar la experiencia de la feria y facilitar el contacto entre las galerías participantes y nuevos coleccionistas.

Nuevos retos

La respuesta del público y el interés generado impulsan a la organización a trabajar ya en una segunda edición con nuevos retos y mayores ambiciones.

El objetivo será ampliar la presencia de galerías de mayor proyección nacional e internacional, incorporar nuevas propuestas artísticas, fortalecer el coleccionismo y seguir desarrollando una feria que aspire a situar a Zaragoza entre las ciudades de referencia del arte contemporáneo.