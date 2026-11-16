Elenco de las personas que forman el espectáculo E.E. Zaragoza

Llega a Zaragoza 'La nueva Cenicienta sobre Hielo' hasta el 10 de diciembre: un musical con danza, teatro y patinaje

Llega por primera vez a España 'La nueva Cenicienta sobre Hielo', que se va a celebrar del 21 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro AM Puerto Venecia.

Este nuevo espectáculo, protagonizado por Nerea Rodríguez (concursante de Operación Triunfo 2017), nace con un objetivo claro: la Cenicienta no necesita a nadie que la rescate.

El musical es cantado en directo y durante 60 minutos se unirá la danza, el teatro, la música y el patinaje sobre hielo.

Esta historia tiene un matiz especial ya que es la primera vez que la Cenicienta toma las riendas de su vida, elige su camino y decide su futuro.

Así lo ha explicado Nerea Rodríguez, "es una Cenicienta más valiente, el espectáculo tiene una visión renovada".

Entradas

Las entradas ya están disponibles en la web de Ibercaja y en los próximos días podrán adquirirse en las taquillas de Puerto Venecia.

Además, quienes compren la entrada antes del ocho de noviembre tendrán un precio especial: 24,50 € en las funciones de noviembre.

Asimismo, por la compra de packs de tres, cuatro o cinco entradas, también habrá descuentos para disfrutar con familia y/o amigos.

El estreno además, tiene un valor especial ya que es la primera vez que la compañía portuguesa AM Live aterriza en España.

Noticia en actualización

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