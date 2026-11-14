Zaragoza acoge la Asamblea de Spain Film Commission en su 25 aniversario y se reivindica como polo audiovisual

Zaragoza se convertirá el próximo lunes 16 de noviembre en punto de encuentro de los responsables de las oficinas de rodajes de toda España.

¿Por qué? Pues por la celebración de la Asamblea General de Spain Film Commission, la entidad que agrupa a más de 50 territorios españoles dedicados a la promoción de localizaciones y la atracción de producciones audiovisuales.

La cita adquiere una especial relevancia al coincidir con el 25 aniversario de Spain Film Commission, una organización que, desde su creación en 2001, ha desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento internacional de España como destino de rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios.

La elección de Zaragoza como sede de uno de los dos encuentros que la entidad celebra anualmente supone una oportunidad para dar a conocer a los profesionales que representan a los diferentes territorios españoles la transformación que está experimentando el sector audiovisual de la ciudad, sus nuevas infraestructuras, como Distrito 7, y su apuesta por convertirse en un enclave estratégico para la industria.

Producción audiovisual

La jornada tendrá un marcado carácter cinematográfico y permitirá recorrer, de forma simbólica, más de un siglo de historia del cine, desde sus orígenes hasta las tecnologías que están transformando la manera de producir contenidos.

Uno de los momentos centrales será la visita a Distrito 7, el nuevo ecosistema audiovisual impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la antigua fábrica de Giesa, un proyecto que ha despertado un notable interés entre los profesionales de Spain Film Commission por su capacidad para incorporar a Zaragoza al circuito de grandes producciones nacionales e internacionales.

Los asistentes conocerán las instalaciones y el potencial de un espacio concebido para integrar producción audiovisual, formación, emprendimiento, innovación y actividad empresarial. La visita incluirá también una actividad vinculada a la producción virtual, una de las tecnologías llamadas a transformar los procesos de rodaje y que permite generar nuevos escenarios y posibilidades creativas para la industria.

Distrito 7 representa una de las principales apuestas estratégicas de Zaragoza para reforzar su tejido audiovisual, atraer inversiones y favorecer nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para los profesionales y las empresas del sector.

El programa incluirá asimismo una parada en la plaza del Pilar, escenario del rodaje de 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza', filmada por Eduardo Jimeno Correas en 1899 y considerada la primera película conservada del cine español.

De este modo, los representantes de las film commissions españolas podrán conocer los dos extremos de una misma historia: la Zaragoza que fue pionera del cinematógrafo y la Zaragoza que aspira a protagonizar una nueva etapa de la industria audiovisual.