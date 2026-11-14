Rosa Montero, escritora y periodista: "Yo, con 40 años sufrí acoso laboral por parte de una compañera, es súper duro"

Rosa Montero ha presentado este viernes en la Diputación Provincial de Zaragoza su última novela, 'Un día en la vida de Clarita' (Alfaguara).

Una historia breve a la par que trepidante, concentrada en apenas 14 horas, que cuenta el último día de trabajo de Clarita.

La mujer se jubila y por una sucesión de infortunios acaba metida en un lío tremendo que despierta en ella una versión desconocida de su personalidad.

En 'Un día en la vida de Clarita' hablas de la normalidad, de lo que consideramos normal y de quienes no encajan en ese modelo. ¿De dónde nace esta historia?

Nos dicen que normalidad es una palabra sinónima de lo más habitual, de lo que más sucede, pero es mentira. Viene de normativo: es una cajita de comportamientos obligatorios en la que nos obligan a meternos y que depende de las épocas y de las sociedades.

La Universidad de Yale hizo un estudio en 2015 que concluía que la normalidad no existe. Lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística del amplio arco de respuestas que los seres humanos tienen ante un hecho determinado. De manera que no debe de haber ni una sola persona en el mundo que cumpla con esa media estadística en todos sus parámetros.

Todos somos divergentes en algo, unos más y otros menos. Lo verdaderamente normal es ser raro en una amplia gama de realidades. Lo que pasa es que desde muy pequeños aprendemos a disimular nuestra divergencia respecto a lo normativo.

Al niño al que se le nota que es distinto lo atizan los otros niños. Eso es lo que le ha pasado a la pobre Clarita: se le notaba demasiado esa cosa un poco maniática que tiene, además es superdotada... Y la han atizado desde pequeña. Luego, como los seres humanos somos tan maduros y tan miserables, trasladamos a nuestra vida adulta esa misma atmósfera asfixiante del patio del colegio.

Portada del libro 'Un día en la vida de Clarita' E.E

Clarita ha sufrido humillaciones durante buena parte de su vida. ¿Qué consecuencias tiene el acoso sobre una persona?

Humillar a alguien es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Es un veneno porque le rompe el espinazo a las personas, hace que lo interioricen. Si vives rodeado de miradas despreciativas, terminas creyendo que no vales nada. Te envenenan y acabas creyendo que eres un gusano.

Eso es lo que le pasa a Clarita, cuando en realidad es una tía estupenda. Ha vivido toda su vida sojuzgada y maltratada.

En su último día de trabajo, una gota más de humillación colma el vaso. Además, sucede algo extraordinario, que no podemos contar porque destriparía la novela. Clarita reacciona de una manera instintiva, se mete en un lío tremendo y, de repente, descubre que es otra persona. Tiene muchos recursos que no había sabido valorar y se convierte en una especie de heroína inusual.

Es una versión del Patito Feo, pero más punky. No es un patito feo que se convierte en cisne, es como una rana que se convierte en un tiranosaurio Rex. También es la historia de una venganza, pero de una venganza compasiva.

¿Cómo apareció Clarita? ¿Tenías pensado escribir esta novela?

Apareció de golpe y porrazo y me obligó a escribir sobre ella sin saber adónde iba ni lo que le iba a pasar. No tenía ni idea. La he escrito en la más absoluta oscuridad.

Tenía que hacer un falso primer capítulo de novela para unos franceses que van a publicar un libro de varias autoras. Cada una teníamos que escribir un supuesto comienzo, que no iba a ser una novela de verdad. Yo estaba con fiebre, pero, como periodista, sé la importancia de respetar las fechas, así que me senté a escribirlo.

Llevaba 45 líneas, que son las primeras 45 del libro, y Clarita ya aparecía. Se llamaba Clarita, salía hacia su último día de trabajo y de repente pensé: 'Esta señora, ¿de dónde sale? Esta señora es mía, no se la doy a nadie'. Así que la quité de aquel texto, la guardé en un archivo y escribí otra cosa que no tenía nada que ver.

Y entonces Clarita ya estaba viva, con esa vida de los personajes literarios, que es la vida de la letra negra sobre fondo blanco.

Sin embargo, en tus otras novelas hay un trabajo previo ¿verdad?

Normalmente me paso uno o dos años, a veces más, desarrollando la novela en cuadernos a mano. Voy trabajando los personajes y, cuando ya sé más o menos lo que va a tener cada capítulo, me siento a escribir. Después, durante el proceso, las cosas vuelven a cambiar pero más o menos lo tengo todo estructurado.

En este caso no. Clarita me obligó a seguir escribiendo sin tener ni puñetera idea de adónde iba la novela. Cuando se mete en el lío en el que se mete, yo estaba angustiada porque no sabía si iba a ser capaz de sacarla de allí. No sabía cómo iba a terminar. Ha sido una gran aventura.

Creo que ese vértigo que tiene la novela, esa sensación de que te atrapa, viene de que yo la estaba escribiendo así. Realmente estaba viviendo la historia sin saber qué iba a pasar.

La novela comienza el día de la jubilación de Clarita. Un momento que puede suponer un salto al vacío para mucha gente. ¿Cómo has querido abordar ese cambio vital?

Yo, desde luego, no me pienso jubilar en la vida. He vivido muy pocas veces con una vida pautada, salvo cuando fui directora del suplemento dominical. El resto he sido siempre freelance, colaboradora y demás.

Pero he visto lo que les pasa a muchos amigos, sobre todo a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes en una vida de fichar y cumplir horarios. Aunque incluso digan que están deseando que llegue la jubilación, luego puede ser un trauma. Hay un cierto duelo y una adaptación que cuesta.

Pero la novela habla de algo más. Habla de la capacidad que tenemos los seres humanos para reinventarnos cuando estamos en una situación de encierro, de ruptura, de desconsuelo... Cuando uno se siente atrapado y piensa que todo se ha acabado, los seres humanos tenemos una capacidad increíble para volver a reinventarnos, renacer y comenzar otra vida.

Y eso te puede pasar el día de tu jubilación o a los 20 años, después de un periodo de atrapamiento y angustia.

Esa reinvención también implica conocerse, descubrir partes de uno mismo que quizá estaban ocultas.

Exactamente. Como intentamos que no se nos note la divergencia, para mucha gente el esfuerzo de ser otra persona, de reprimir su verdadero yo, es tan grande que llega a ser una represión clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera saben que están reprimiendo una parte de sí mismos.

Creo que hay mucha gente que se muere sin tener ni idea de quién es. Puede haber quien piense que es una pena empezar a vivir de verdad a los 65 años, pero te diré que hay mucha gente que no lo hace nunca. Se muere sin haber sabido realmente qué quiere, qué desea o qué lugar ocupa en el mundo.

Llegar a saber cuál es tu lugar de verdad, pisar tu propio suelo, es un aprendizaje que te lleva toda la existencia. Y hay gente que se muere sin llegar a saberlo. Por eso no es solo una cuestión de jubilación, sino de algo tan tremendo como descubrir qué deseas en la vida, quién eres y qué quieres hacer con ella. La identidad es, además, uno de los temas de todas mis novelas.

También abordas el acoso laboral, un problema del que se habla poco.

No se habla nada del acoso laboral y es súper habitual. Hablamos del acoso escolar, y más que deberíamos hablar, porque es terrible, pero del acoso laboral no se habla nada.

Te aseguro que se da muchísimo. Hay micro y macrohumillaciones que le rompen la vida a la gente, que la destruyen y la envenenan. A mí me acosó una compañera de trabajo cuando tenía 40 años. Afortunadamente fue durante poco tiempo, unos meses, menos de un año, porque ella se marchó del lugar donde trabajábamos. Pero es súper duro.

Y mucho más para la gente que trabaja en un sitio del que no puede salir, que no puede abandonar ese puesto y a la que están machacando toda la vida. Conozco casos y muchísimos lectores me han escrito a lo largo de los años contándome historias brutales.

Además, es muy difícil demostrar el acoso. Hay personas que, desesperadas, lo han llevado a juicio y resulta muy complicado probarlo.

Ahora se habla más de salud mental y parece que existe mayor normalidad a la hora de acudir al psicólogo. Sin embargo, también da la impresión de que crecen la ansiedad, la depresión y el estrés relacionados con el trabajo. ¿Cómo lo ves?

Primero, creo que la pandemia trajo una cosa buena: como la gente se puso tan mal, fue un golpe tan grande para la salud mental que de repente se abrió la olla a presión. Salió el agua hirviendo y se empezó a hablar de salud mental.

Se abrió una puerta hacia cierta normalización, pero fíjate que yo creo que la están volviendo a cerrar. Ojo, que no estamos saneando lo que se vive.

También están saliendo cosas de las que antes no hablábamos, pero no creo que haya más problemas que antes. Lo que está pasando es que se habla más de la gente que vivía esa desesperación, de personas que de repente tenían que salir del mercado laboral porque las estaban rompiendo.

Es un tema que tiene que ponerse en la agenda pública de esta sociedad y de todas. Antes de que el maltrato a las mujeres entrara en la agenda pública, muchas mujeres maltratadas ni siquiera sabían que lo eran. A eso me refiero.

Hemos empezado hablando de lo normativo y de esa represión que lleva a muchas personas a ocultar quiénes son. ¿Qué podemos hacer para aprender a ser nosotros mismos y vivir en paz?

Sería tan fácil como hacer ese acuerdo social. Lo que hay que hacer es visibilizarlo, hablar de esas cosas e intentar fomentar la diferencia.

Por ejemplo, que los profesores la fomenten, que se haga en las familias. No hay que imponer esos modelos ni decir constantemente: "Eso no se hace".

Es una cuestión de educación, de educación social, pero tiene que ser algo que implique a todos los sectores. Hay que intentar poner en marcha planes de aceptación de esa diversidad.

Y, en la medida en que puedas, si tienes un lugar o cierto poder, porque todo es una cuestión de poder, tienes que hablar de ello y sacarlo a la luz. Yo, por ejemplo, he tenido crisis de pánico durante 30 años y llevo 30 años hablando de ello. Hay que normalizarlo.

¿Cómo están recibiendo los lectores a Clarita? ¿Qué comentarios te están llegando?

¡Alucinante, alucinante! Me están diciendo que les está encantando Clarita. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que mucha gente se siente identificada con ella, y también gente muy joven. Y eso que es una mujer de 65 años.

Creo que es porque la vida es áspera y hay mucho imbécil abusando del poder, intentando imponerse y maltratando a la gente. Muchas personas que se han sentido violentadas en algún momento por actuaciones así, de repente, se sienten vengadas con Clarita.

Hay una especie de reconciliación con el mundo. Lo que encuentro es mucho enamoramiento del personaje. ¡Ha conquistado corazones!

Otra cosa que me dicen todos es que es supertrepidante. Tengo una amiga muy querida, Reyes Hernández, a la que conozco desde hace más de 40 años, que me escribió para contarme lo que le pasó.... Iba en el metro a unos comedores sociales, está jubilada y suele ir y se puso a leer la novela. Le atrapó de tal manera que se pasó de parada. Dio la vuelta y volvió a coger el metro y ¡se volvió a pasar de parada! Al final ya no fue porque era demasiado tarde. Y me dice 'Así que muchas gracias por hacerme quedar mal' (bromea).

Al ser una novela que la has escrito de esta manera, que ha ido sucediendo, no tenías previsto cómo iba a terminar ni qué es lo que iba a llegar, ¿la escribiste sin una intención clara?

Yo quería que terminara bien. Lo que no sabía era si iba a ser capaz de hacerlo. Quería que Clarita pudiera salir adelante, pero tenía que conseguirlo de una manera que yo misma me lo creyera.

Y eso es lo que no sabía: si iba a ser capaz. Lo fui. Me creo totalmente a Clarita, pero durante mucho rato no lo sabía.