Captura de la película 'El Cielo es para siempre'. E.E

'El cielo es para siempre', la película sobre cinco mártires de la Guerra Civil se estrena en Zaragoza el 13 de noviembre

La Guerra Civil española sigue inspirando nuevas historias en la gran pantalla. Casi 90 años después, aquellos años convulsos de nuestra historia continúan ofreciendo relatos que invitan a recordar y reflexionar sobre una de las etapas más trágicas del país.

Tras el estreno el pasado septiembre de 'La bola negra', ahora llega 'El cielo es para siempre', dos películas con historias muy diferentes, pero que comparten como telón de fondo los últimos años de la década de los 30.

Hoy 13 de noviembre, European Dreams Factory estrena en cines una película, escrita y dirigida por Ricardo del Pozo García, que relata una conmovedora historia de fe y valentía.

El estreno coincide con el 90º aniversario del martirio de la beata María Teresa Ferragud y sus cuatro hijas monjas, asesinadas durante la persecución religiosa de 1936.

El estreno coincide también con el 25º aniversario de su beatificación por san Juan Pablo II.

'El cielo es para siempre', una docuficción dirigida por Del Pozo y producida por la compañía Siloé Films.

En Zaragoza podrá verse en Artesiete La Torre, donde ya figura en la cartelera con dos sesiones esta tarde de 20.00 y 20.30. La película estará en estos cines hasta el jueves 19.

El cielo es para siempre

La película recupera la historia de María Teresa Ferragud y sus cuatro hijas, todas ellas religiosas de clausura que fueron asesinadas durante la persecución religiosa de la Guerra Civil española.

María Teresa pidió morir en último lugar para acompañar y consolar a sus hijas hasta el final.

Captura de la película 'El Cielo es para siempre'. E.E

"Hijas mías, no temáis, esto es un momento y el cielo es para siempre".

Estas palabras, que dan título a la película, resumen el extraordinario testimonio de fe y esperanza de una familia que fue beatificada por san Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001.

Los hechos se remontan al otoño de 1936, cuando estas cinco mujeres dieron su vida en Algemesí (Valencia).

Pero la cinta no se limita a reconstruir aquellos acontecimientos históricos. Su relato conecta dos épocas y comienza con una familia cristiana actual cuya vida se ve atravesada por el testimonio de estas mujeres.

A través de sus experiencias, la película plantea cómo una historia ocurrida hace 90 años puede seguir teniendo significado para las nuevas generaciones.

El largometraje combina así la recreación de la historia de las cinco mártires con testimonios que ayudan a interpretar su legado y su significado para los creyentes de hoy. Una propuesta que une memoria histórica, drama y reflexión sobre la fe.

'El cielo es para siempre' tiene una duración aproximada de 79 minutos y está protagonizada por Olatz Beobide, Carla Pascual y Paqui Rondán, entre otros intérpretes.

La memoria de María Teresa y sus hijas ha cobrado renovada actualidad gracias al libro Cartas desconocidas de una familia mártir. María Teresa y sus hijas, del sacerdote Salvador David Llácer, que ha servido de inspiración para la película.

Su publicación en Italia ha despertado también el interés de medios internacionales como Vatican News, que recientemente recogió la historia de esta familia española y anunció su próxima llegada a los cines.

Con este nuevo estreno, European Dreams Factory continúa su apuesta por llevar a las salas de cine historias de profundo contenido espiritual y humano, capaces de emocionar y suscitar una reflexión en el espectador.