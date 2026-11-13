Los organizadores del evento en la presentación E.E. Zaragoza

Arranca una nueva edición del Festival de Cine de Zaragoza: gran talento aragonés y México como país invitado

Llega a la capital aragonesa la trigésimoprimera edición del Festival de Cine de Zaragoza.

Lo va a hacer del 19 al 28 de noviembre con distintas proyecciones audiovisuales y encuentros destinados al presente y futuro de la historia del cine.

En esta nueva edición se han inscrito 1.137 trabajos procedentes de 36 países y el Comité de Selección ha elegido 105 obras finalistas.

Además, este año, Asturias es la comunidad invitada y México, el país.

En este sentido, la directora del Festival de Cine de Zaragoza, Idoya Barrabés, ha destacado que "la cinematografía aragonesa y mexicana está tremendamente unida".

Programación

La inauguración de esta nueva edición será el 19 de noviembre con la proyección documental 'El Patio de la Infanta' de Fundación Ibercaja.

La responsable de cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, ha señalado que esta proyección "combina la ficción con el rigor histórico".

Además, la Filmoteca de la capital aragonesa acogerá del 20 al 26 de noviembre diferentes proyecciones aragonesas, nacionales e internacionales que competirán en seis certámenes.

De la misma manera, el 27 de noviembre se llevará a cabo la 'Jornada de Industria en Etopía', presentada por la actriz Sara Vidorreta.

En ella, los profesionales podrán analizar las oportunidades del sector y la situación del mismo.

El festival también contará con diferentes premios y reconocimientos como el 'Augusto Ciudad de Zaragoza' que lo recibirá el actor Fernando Cayo, conocido por sus trabajos en el cine, el teatro y la televisión.

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