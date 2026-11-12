La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández y las directoras da la Feria, Genel Romero y Ana Suárez E.E. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La gran feria de arte contemporáneo en Zaragoza hasta el 15 de noviembre: cuatro días con entrada libre y gratuita

Zaragoza tiene desde este jueves, 12 de noviembre, una nueva vía de conexión con el circuito de ferias de arte contemporáneo.

La capital aragonesa acoge la celebración de la primera edición de Zaragoza Art Fair (ZAF), una cita que reúne galerías, artistas y profesionales hasta el domingo, 15 de noviembre.

Lo hace en tres espacios municipales del Casco Histórico: el Centro de Historias, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea.

Tal y como ha destacado la consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, la feria nace con vocación de continuidad además de con un objetivo claro: acercar el arte a todos los públicos.

"Damos un paso más en la apuesta de Zaragoza por el arte contemporáneo, acercándolo a toda la ciudadanía a través de una propuesta accesible y gratuita", ha subrayado Fernández.

La feria podrá visitarse el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 11.00 a 20.00 horas, y el domingo 15, de 11.00 a 14.00 horas con entrada libre y gratuita.

Ciudad invitada y pasaporte

Una de las iniciativas de esta primera edición es el 'Pasaporte ZAF', concebido para animar al público a conocer el conjunto de la feria.

Las personas visitantes podrán conseguir un sello en cada una de las tres sedes y, una vez completado el recorrido, depositar su pasaporte en las urnas habilitadas y así, poder participar en el sorteo de una obra de arte.

Además, la primera edición de esta feria incorpora una dimensión internacional con Biarritz–Guéthary como ciudad invitada.

Dentro de la programación, el viernes 13 de noviembre, a las 13.00 horas, tendrá lugar la presentación de la ciudad invitada y del artista Carlos Cobián.

La exposición se puede ver en el Palacio de Montemuzo entre otros lugares E.E. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

En este sentido, la directora de la feria, Genel Romero ha destacado que "queremos que ZAF se convierta cada año en una cita esperada en el calendario cultural de Zaragoza".

En esta misma línea, Ana Suárez, también directora de ZAF, ha añadido que "nuestro objetivo es que ZAF siga creciendo en próximas ediciones, incorporando nuevas galerías y ampliando los espacios expositivos".

Con esta iniciativa, la feria propone un recorrido por el arte contemporáneo durante cuatro días que permite conectar creación, coleccionismo y patrimonio a través de sus tres sedes municipales.