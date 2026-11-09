Redes sociales y religión: el congreso que reunirá en Zaragoza a influencers de la fe el 14 de noviembre

¿Se puede hablar de Dios a través de Instagram o TikTok? ¿Cómo utilizan las redes sociales los jóvenes para acercarse a la religión? Estas son algunas de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa el próximo sábado 14 de noviembre en Cuarte de Huerva.

La localidad zaragozana acogerá el primer Congreso Fe en Red, una iniciativa que reunirá a influencers católicos, sacerdotes y comunicadores digitales.

Los ponentes acumulan, en conjunto, más de 760.000 seguidores en Instagram. Una cifra que refleja el alcance que han adquirido algunas de estas comunidades digitales y que pone de manifiesto cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir experiencias personales, valores y creencias religiosas.

Uno de los datos que más llama la atención de esta primera edición es la edad de los asistentes: más del 80% de las personas inscritas tiene menos de 35 años.

El encuentro pretende precisamente acercar la comunicación religiosa a las nuevas generaciones y explorar cómo trasladar los mensajes de fe a los canales que utilizan habitualmente.

Entre los nombres destacados figura Margarita Martínez, conocida en Instagram como Con M de María, donde cuenta con alrededor de 329.000 seguidores. Participará mediante una conexión online y ofrecerá consejos para comunicar la fe de una manera cercana a través de las plataformas digitales.

También estará Carla Restoy, comunicadora y evangelizadora digital. Compartirá su experiencia en la transmisión de creencias personales a través de Internet y participará en una mesa redonda junto al sacerdote Fernando López-Rivera.

El debate estará moderado por Luis Sierra, sacerdote de la Diócesis de Zaragoza y periodista, y abordará cuestiones como la autenticidad, la escucha y la necesidad de generar diálogo más allá de la búsqueda de popularidad.

El congreso contará además con la participación de Jóvenes Católicos, una comunidad de divulgación religiosa que suma unos 216.000 seguidores, y Faith Talks, un proyecto de comunicación y evangelización digital con más de 35.000.

Comunicar en redes sociales

La jornada no se quedará en las conferencias. Durante la tarde se celebrarán talleres prácticos dirigidos a quienes quieran aprender a crear contenidos, desarrollar una estrategia de comunicación y adaptar sus mensajes a las nuevas generaciones.

Uno de ellos estará impartido por el joven Álvaro Arias, creador de contenido con unos 32.000 seguidores, que abordará la importancia de utilizar un lenguaje cercano y comprensible.

Por su parte, May Sharona, que reúne a una comunidad de aproximadamente 53.000 seguidores, centrará su sesión en la identidad, la misión y la estrategia digital.

La propuesta combina así formación y convivencia.

El programa arrancará a las 11.00 en el Auditorio Municipal de Cuarte de Huerva, mientras que la inauguración institucional tendrá lugar a las 11.30, con la participación de Federico Castillo y la alcaldesa de la localidad, Elena Lacalle.

A continuación, los asistentes podrán compartir un espacio de comida y encuentro en el que está prevista la presencia de los foodtrucks de Carniceros Viajeros.

Por la tarde continuarán los talleres y la programación se trasladará a la Parroquia de la Santa Cruz, donde a las 18.00 se celebrará una misa presidida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

Congreso Fe en Red

El primer Congreso Fe en Red está impulsado desde Cuarte de Huerva por Faith Talks, junto a Emme María y Jóvenes Católicos.

Sus organizadores quieren que esta primera convocatoria sea el punto de partida de una red de colaboración entre creadores de contenido, parroquias, asociaciones y otras iniciativas interesadas en la comunicación religiosa.

La elección de Cuarte tampoco es casual. El municipio, situado en el entorno metropolitano de Zaragoza, ha experimentado un importante crecimiento demográfico: ha pasado de unos 1.800 habitantes en el año 2000 a 15.408 en el padrón de 2025. Su edad media ronda los 36,5 años.

El objetivo de Fe en Red es que las relaciones que comienzan en Internet puedan trasladarse también al mundo real, con espacios de encuentro, formación e intercambio de experiencias.

El congreso está abierto a jóvenes, profesionales de la comunicación, asociaciones, entidades religiosas y público general interesado en conocer cómo se utiliza el entorno digital para transmitir la fe. La entrada tiene un precio de 10 euros.