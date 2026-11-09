El miedo al fracaso y la presión por tener éxito llegan al Teatro del Mercado de Zaragoza del 13 al 15 de noviembre

La compañía aragonesa Nasú Teatro estrena del 13 al 15 de noviembre en el Teatro del Mercado de Zaragoza "Línea de fondo", su nueva producción dirigida por David Ardid.

El montaje está protagonizado por Irene Alquézar y Claudia Siba, que vuelven a compartir escenario tras su participación en "Bodas de sangre", de Teatro del Temple.

Con dramaturgia de Irene Herrero Miguel, la obra reflexiona sobre la salud mental, la presión por alcanzar el éxito y las dificultades para expresar y reconocer el sufrimiento emocional.

A través de la relación entre una joven deportista y su entrenadora, el espectáculo aborda cuestiones como el peso de las expectativas, el miedo al fracaso, el aislamiento, la influencia de las redes sociales y el suicidio juvenil.

Serán 3 sesiones, el viernes y sábado a las 20.00 y el domingo 14 a las 19.00. Las entradas ya están a la venta con un precio que ronda los 20 euros.

El proyecto surge de la preocupación de la compañía por la salud mental de los jóvenes y las consecuencias de la presión que reciben de su entorno.

Para Irene Alquézar, su experiencia trabajando con adolescentes en centros educativos ha sido determinante.

"Línea de Fondo" E.E

"Me llama mucho la atención la presión que ejercen unos sobre otros y el maltrato, consciente o inconsciente, que puede llegar a producirse", explica.

El impacto de un caso mediático de suicidio juvenil reforzó su interés por abordar esta realidad desde el teatro.

"Línea de fondo"

La historia gira en torno a Alba, una joven deportista que se prepara para disputar un partido decisivo.

Sin embargo, una lesión trunca sus aspiraciones y desencadena una crisis que va mucho más allá del ámbito deportivo. Raquel es su entrenadora y la cercanía con la protagonista no impide que le resulte difícil comprender su sufrimiento.

Un ensayo de 'Línea de fondo" Josema Molina

A través de esta relación, "Línea de fondo" explora la presión por alcanzar el éxito, el miedo al fracaso y la influencia de las redes sociales y las expectativas ajenas.

Para David Ardid, uno de los aspectos centrales de la obra es precisamente la contradicción entre la imagen de "tenerlo todo" que se proyecta hacia el exterior y la realidad emocional de cada persona.

Línea de fondo también aborda las dificultades de comunicación y el aislamiento en una sociedad marcada por las redes sociales.

"Es que no me escuchas". Esta es la frase con la que Irene Alquézar resume el sentido de la obra. "Nos oímos, nos vemos, pero no nos escuchamos a fondo. A veces vemos, pero no queremos escuchar", reflexiona la actriz.

"Línea de Fondo" E.E

Frente al aislamiento y el individualismo, Nasú Teatro reivindica el teatro como espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre realidades que a menudo cuesta verbalizar.

Una oportunidad para poner sobre la mesa temas que generan miedo o incomodidad y atreverse a formular preguntas que no siempre nos planteamos.

Puesta en escena

La puesta en escena de la obra tiene un lenguaje naturalista y de marcada influencia cinematográfica, con interpretaciones cercanas y un ritmo ágil que recuerda a los cambios de plano del cine.

El espacio sonoro, diseñado por Martín Latas, y la escenografía de Melquíades, sencilla y en constante movimiento, contribuyen a construir una propuesta que busca romper la distancia con el espectador y favorecer su identificación con los personajes.

Para Irene Herrero Miguel, dramaturga, uno de los principales retos ha sido trasladar al escenario emociones que permanecen invisibles. "El sufrimiento y la desesperanza suceden en nuestro interior y lo más difícil ha sido traducir ese viaje emocional al lenguaje escénico. El teatro se construye a partir del conflicto, pero ¿cómo representar a alguien que ya no tiene fuerzas ni ganas de luchar?", reflexiona.

La producción cuenta también con Bucho Cariñena en el diseño de iluminación, Jacobo Castanera en la construcción del espacio escénico, Nadia Ardid en la selección musical e Irene Alquézar en el diseño de vestuario.

Marta Ester firma el diseño de imagen y Mai Ibargüen, la fotografía. La producción corre a cargo de Alfonso Pablo y Nasú Teatro.