Expertos de cinco países se reúnen en Zaragoza para hablar del acceso a la cultura y los derechos de la ciudadanía

La cultura no llega sola al público. Detrás de las visitas guiadas en los museos, los talleres educativos, las actividades con escolares y los proyectos que acercan el patrimonio a los pueblos hay profesionales que se encargan de hacer de puente entre las instituciones culturales y la ciudadanía.

Sin embargo, su trabajo todavía reclama un mayor reconocimiento.

Para poner el foco en esta realidad, Zaragoza reúne este jueves y viernes a especialistas nacionales e internacionales en las II Jornadas Profesionales de Almazuela, que se celebran en el Centro de Historias.

El encuentro, organizado por la federación estatal Almazuela, reúne a profesionales, asociaciones y expertos de Brasil, Alemania, Italia, Uruguay y Austria para compartir experiencias y analizar los retos de la educación y la mediación cultural, museística y patrimonial.

Entre sus principales objetivos está dar visibilidad a un sector que reclama mejores condiciones laborales, funciones profesionales bien definidas y un convenio colectivo propio.

La mediación cultural es una actividad que busca facilitar el acceso de todas las personas a la cultura.

Sus profesionales diseñan actividades educativas, promueven la participación ciudadana y acercan el patrimonio a públicos diferentes.

Un trabajo que se desarrolla tanto en museos y galerías como en proyectos culturales vinculados al territorio.

Pese a la importancia creciente de estas tareas, el sector denuncia problemas como la temporalidad de los contratos, los salarios insuficientes, la externalización de servicios y la falta de categorías laborales específicas.

Programa

La programación comienza este jueves 5 de noviembre con una apertura institucional y la intervención de Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, que ofrecerá la ponencia 'Derechos Culturales en acción'.

A continuación, las especialistas Lia Calabre, de Brasil, y Carmen Mörsch, de Alemania, compartirán sus perspectivas sobre las políticas culturales, la ciudadanía y la educación en museos y galerías.

La profesionalización del sector tendrá también un espacio destacado durante la tarde, con la presentación de un informe elaborado por Almazuela para definir el perfil profesional de quienes trabajan en educación y mediación cultural.

La jornada se completará con otro estudio sobre la mediación cultural en la educación superior y una mesa redonda con representantes de asociaciones de Italia, Uruguay y Austria.

El viernes 6 de noviembre, las actividades se centrarán en las buenas prácticas profesionales y en cómo conseguir que las instituciones culturales sean más abiertas y accesibles. También se presentará un código de buenas prácticas para mejorar las relaciones entre los profesionales y las instituciones.

Por la tarde, el encuentro pondrá el foco en el medio rural con la mesa redonda 'Cultura situada y ruralidades', en la que participarán representantes de iniciativas desarrolladas en Aragón, Teruel y Cantabria. La programación terminará con la presentación de 'Rompepuertas', un proyecto de mediación crítica con jóvenes desarrollado en Zaragoza.

Trenzadera

La celebración de estas jornadas coincide con la presentación pública de Trenzadera, la Asociación Aragonesa de Educadoras, Mediadoras Culturales y Patrimoniales.

Constituida en junio de 2025 y presidida por Alicia Escanilla Martín, es la primera asociación de estas características en Aragón.

Nace para representar a los profesionales del territorio, dar visibilidad a su trabajo y defender mejoras laborales, además de reforzar su relación con las administraciones y las instituciones culturales.

Trenzadera forma parte de Almazuela, una federación estatal que comenzó a gestarse en 2019 y que agrupa a siete asociaciones territoriales.

Con estas segundas jornadas en Zaragoza, la federación busca fortalecer esa red de colaboración y avanzar hacia un mayor reconocimiento de una profesión que trabaja para que la cultura esté al alcance de toda la ciudadanía.