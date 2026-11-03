Zaragoza reúne por primera vez las 11 pinturas ganadoras del certamen de jóvenes artistas de Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja reúne por primera vez en una exposición las 11 obras ganadoras del Premio de Pintura Joven desde su creación en 2008.

La muestra, titulada Pintura en presente, puede visitarse en Espacio Joven y se enmarca en los actos organizados por la entidad con motivo de su 150 aniversario.

El certamen nació en 2008 y, desde entonces, ha contado con la participación de más de 2.000 artistas.

A través de sus distintas ediciones, el premio ha servido como escaparate para las propuestas de nuevos creadores de diferentes puntos de España.

La inauguración ha contado con la presencia de Mayte Ciriza, jefa de Cultura de Fundación Ibercaja; Pilar Ansón, directora de Espacio Joven; y Desirée Orús, presidenta del jurado.

También han asistido Fernando Martín Godoy, ganador de la primera edición, y Javier Joven Araus, primer premio en 2010.

La exposición permite recorrer la evolución de la pintura joven española durante los últimos 18 años a través de las obras seleccionadas en las diferentes convocatorias.

Exposición Pintura en presente. Fundación Ibercaja

Las piezas reflejan distintas tendencias, influencias y formas de expresión artística, así como la variedad de técnicas empleadas por sus autores.

Entre las obras expuestas se encuentran Coche, de Fernando Martín Godoy (2008); From Inside, de Aitor Lajarín Encina (2009); Retrato del artista seducido, de Javier Joven Araus (2010); VIII Estudio de color, de Ferrán Gisbert Carbonell (2011); Entre dos, de Ismael Langares Díaz (2012); y Coordenadas subvertidas V, de Eduardo Gómez Query (2013).

Completan el recorrido Dibujos de humo, del Colectivo Señor Cifrián, formado por Esther Señor y Carmen Cifrián (2015); Fantasmas, de Javier Borrón Altamirano (2017); The Morandi’s Art Lovers o Los músicos, de Federico García Trujillo (2019); Beyond chaos, de Jaume Pérez Cremades (2022), y Vertical Socieities XLVIII, de Adrián Marmolejo (2024).

Las 11 piezas tienen un formato de gran tamaño, de aproximadamente dos metros, y están realizadas con diferentes procedimientos y materiales.

Entre ellos figuran el acrílico y el óleo sobre lienzo o tela, el lino, el humo y las técnicas mixtas sobre papel.

El próximo año tendrá lugar la exposición de la XII edición de este Premio, al que se han presentado un total de 174 jóvenes artistas con propuestas llegadas de todos los puntos del panorama nacional.

La muestra, tras el fallo del jurado que tendrá lugar en el mes de diciembre, se inaugurará en enero en Casa de Vacas en Madrid y posteriormente, como en estas últimas ediciones, itinerará por los diferentes centros de Fundación Ibercaja, así como en otras localidades aragonesas y españolas