Recreación de cómo quedará la nueva pantalla LED del Teatro Principal de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

El Teatro Principal de Zaragoza cambiará su característica cartelera exterior por una pantalla LED de gran formato

El Teatro Principal de Zaragoza sustituirá su característica cartelera curva de vinilo, situada en la esquina del Coso con Eusebio Blasco, por una nueva pantalla LED de gran formato.

A través del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen se ha iniciado la contratación de la asistencia técnica para redactar la memoria valorada de la actuación, elaborar posteriormente el informe técnico de valoración de las ofertas y asumir la dirección facultativa del futuro suministro e instalación de la pantalla.

Se trata, explican desde el Ayuntamiento, del paso técnico previo necesario para definir con detalle la intervención y poder abordar posteriormente su ejecución.

La actuación permitirá completar el proceso de modernización de la cartelería exterior del Teatro Principal iniciado con la incorporación de cuatro pantallas digitales en su fachada principal, que cuentan con un sistema de control desde el interior del edificio. Esta mejora se acometió en 2024 con motivo del 225 aniversario del teatro.

La experiencia de estos paneles ha permitido comprobar las posibilidades que ofrece el formato digital para la difusión de la programación, imagen y comunicación del Teatro Principal, al tiempo que reduce el empleo de grandes vinilos que posteriormente deben ser retirados y reciclados.

El proyecto contempla desmontar la actual cartelera curva, limpiar y recuperar visualmente la piedra situada bajo ella e instalar la nueva pantalla en la zona curva de ladrillo ubicada sobre la primera cornisa de piedra.

Esta nueva posición permitirá disponer de un soporte de mayor formato y mejorar su visibilidad respecto a la ubicación actual.

Edificio protegido

La intervención deberá respetar las características arquitectónicas y patrimoniales del Teatro. El inmueble está catalogado como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés y la actuación cuenta ya con la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Zaragoza.

La memoria técnica deberá estudiar, entre otros aspectos, la estructura necesaria para soportar la nueva pantalla, su peso y resistencia al viento, la integración con la fachada y el paso del cableado hasta la sala de control situada en el interior de las instalaciones.

También deberá definir el procedimiento para desmontar la cartelera existente y limpiar la piedra sin realizar intervenciones incompatibles con la protección del inmueble.

El contrato de asistencia técnica cuenta con un presupuesto máximo de 18.148,79 euros, IVA incluido, y establece un plazo de 30 días naturales desde su adjudicación para la redacción de la memoria valorada.

Posteriormente se desarrollará el procedimiento para contratar el suministro e instalación de la nueva pantalla LED.