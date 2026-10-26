El encuentro tendrá lugar este lunes 26 de octubre en La Casa del Libro de la calle San Miguel a las 19.00 horas.

El escritor Jesús Zatón presenta "El despertar del barro", una novela sobre la resistencia judía en el gueto de Varsovia

El escritor Jesús Zatón presenta este lunes 26 de octubre en Zaragoza su nueva novela, "El despertar del barro. El Gólem del gueto de Varsovia", una ficción histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que retrata la persecución nazi, el misticismo judío y la reflexión sobre los límites morales de la resistencia.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en La Casa del Libro de la calle San Miguel.

Publicada por Muñoz Moya Editores, la novela ya está disponible en las librerías y cuenta con 320 páginas.

Su argumento traslada al lector a Varsovia en 1940, cuando Jacob Goldfarb, un rabino y científico, encuentra en las ruinas de una sinagoga un libro con las instrucciones para crear un Gólem, una criatura de barro procedente de la tradición judía.

Ante la matanza de inocentes a manos de los nazis, Goldfarb pone en práctica un ritual prohibido con la esperanza de proteger a su pueblo.

Sin embargo, la criatura que despierta plantea una cuestión que atraviesa toda la obra. ¿Puede una creación concebida para salvar vidas convertirse también en una amenaza?

Fe, ciencia y supervivencia

Zatón construye una historia donde el protagonista recurre tanto a antiguos conocimientos como a procedimientos experimentales para dar vida al Gólem, una combinación que abre el debate sobre si se encuentra ante un milagro o ante una forma de inteligencia artificial.

La novela también aborda un dilema moral en torno a la resistencia.

Mientras algunos personajes pretenden utilizar a la criatura como un arma de guerra, Goldfarb intenta mantener su propósito inicial: proteger, no vengarse.

A esta tensión se suma la presencia de Karl von Richter, un oficial de las SS interesado en estudiar y reproducir el Gólem para ponerlo al servicio del Reich.

La obra incorpora, además, personajes como Miriam, la sobrina del rabino y combatiente de la resistencia, y Rivka, una anciana bordadora que trata de limitar el poder de la criatura.

A través de ellos, la obra introduce cuestiones relacionadas con la responsabilidad, el sacrificio y el papel de las mujeres en la lucha contra el nazismo.

Aunque la trama y sus personajes son ficticios, el contexto histórico conecta la novela con la resistencia real del gueto de Varsovia, incluido el levantamiento de 1943.

El libro incluye también referencias documentales y fotografías históricas para situar la narración en ese periodo.

"He querido que sea un libro que se lea por placer y que, sin darse uno cuenta, invite a pensar en los aspectos más atroces de la condición humana", señala el escritor.

Una trayectoria entre libros y arte

Nacido en Ribabellosa (Álava) en 1956, Jesús Zatón es licenciado en Bellas Artes y catedrático de Dibujo.

Ha trabajado como director de publicaciones infantiles y juveniles y ha sido asesor literario durante 11 años en ediciones Júcar, en Gijón.

Además, cuenta con una trayectoria que abarca la literatura, con más de una veintena de libros publicados para los más jóvenes; la poesía, con más de seis libros difundidos; así como numerosas ilustraciones para editoriales españolas, suizas y francesas; varios ensayos relacionados con el arte, la arquitectura y el esoterismo, la poesía, el ensayo y la ilustración.

A través de la figura del Gólem, Zatón plantea una pregunta que atraviesa toda la novela: hasta dónde se puede llegar para proteger a los demás sin terminar convirtiéndose en aquello contra lo que se lucha.