El curso, que se celebrará del 5 al 6 de noviembre en el IFC. E.E Zaragoza

La Institución Fernando el Católico reúne a investigadores para analizar la participación italiana en la Guerra Civil española

La Institución Fernando el Católico (IFC), de la Diputación Provincial de Zaragoza, acogerá los próximos 5 y 6 de noviembre el curso 'De Italia a España. Fascistas y antifascistas italianos en la Guerra Civil española', dirigido por Manuela Adamo, investigadora de la Universidad de Zaragoza, y Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada.

Se trata de un curso que surgió el año pasado, con la primera edición en la IFC. "Es un proyecto muy académico, pero también muy cultural. Se está intentando unir lo académico con la expresión artística para que pueda llegar a más público", explica Adamo a este diario.

Del Arco acaba de recibir el Premio Nacional de Historia de España 2026, concedido por el Ministerio de Cultura por su obra La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Editorial Crítica). El jurado ha reconocido la aportación de esta investigación al conocimiento de la hambruna durante los primeros años del franquismo, un ámbito estrechamente relacionado con las líneas de investigación del historiador sobre la Guerra Civil, la dictadura franquista y las políticas de la memoria.

Durante dos jornadas, especialistas españoles e italianos analizarán la participación de Italia en la Guerra Civil española desde diferentes perspectivas políticas, culturales y de la memoria democrática. El encuentro prestará especial atención al frente de Aragón, a la intervención militar del fascismo italiano, a las experiencias de los antifascistas que combatieron en defensa de la República.

El curso forma parte de un proyecto de investigación y divulgación histórica iniciado en 2025 con un primer encuentro celebrado en la Institución Fernando el Católico. Gracias a la colaboración con la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, la iniciativa ha ampliado su dimensión internacional y continúa desarrollándose mediante nuevos encuentros científicos y proyectos editoriales.

Dos jornadas

La primera jornada, el 5 de noviembre, comenzará a las 17:00 horas con la presentación institucional, en la que participarán Carlos Forcadell, director de la Institución Fernando el Católico; Massimo Marchetti, vicecónsul honorario de Italia en Aragón; y los directores del curso.

A continuación, José María Ballestín Miguel, investigador visual, ofrecerá un recorrido por la presencia en Aragón de los fascistas italianos del Corpo Truppe Volontarie entre 1937 y 1938.

Manuela Adamo analizará la representación de la Guerra Civil española en el Frente de Aragón a través del cine, la propaganda y la memoria del Istituto Luce, mientras que Miguel Ángel del Arco abordará las políticas de la memoria en España e Italia y el debate sobre los monumentos vinculados al franquismo y al fascismo.

La segunda jornada, el 6 de noviembre, estará dedicada especialmente a las trayectorias políticas e intelectuales del antifascismo italiano y a sus conexiones con la Guerra Civil española.

Edmondo Montali, de la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, analizará el papel de Palmiro Togliatti y su relación con la República española. Mattia Gambilonghi, de la misma fundación, estudiará las propuestas políticas de Camillo Berneri y Carlo Rosselli, representantes de diferentes tradiciones del pensamiento antifascista.

Por su parte, Michele Colucci, del Centro Nazionale delle Ricerche, abordará la trayectoria de Giuseppe Di Vittorio y el internacionalismo antifascista entre España y Francia durante los años 1936 y 1937. Finalmente, Vincenzo Santoro, de la ANCI, recuperará la historia de los milicianos procedentes de Apulia que participaron en el Frente de Aragón.

Cierre

El curso concluirá el 6 de noviembre, a las 19:15 horas, con «Hoy en España, mañana en Italia», una propuesta de lecturas musicalizadas a cargo de Manuela Adamo y Pilar Almalé.

La intervención recuperará fragmentos del libro Oggi in Spagna, domani in Italia, del intelectual y militante antifascista italiano Carlo Rosselli, acompañados por la interpretación musical de Pilar Almalé.

A través del diálogo entre la palabra y la música, la propuesta pretende acercar al público las ideas, experiencias y emociones de una generación de intelectuales y militantes italianos que encontraron en la Guerra Civil española un escenario fundamental de su lucha contra el fascismo.

El encuentro de Zaragoza no será el punto final de esta iniciativa. El proyecto tendrá continuidad el 29 de enero de 2027 en Cerignola (Italia), con el seminario «Giuseppe Di Vittorio e la lotta per la democrazia: tra Italia e Spagna».