Carlos, joven cofrade de 24 años: "No voy a misa, pero vivo mi fe llevando los valores cristianos por bandera"

La capital aragonesa se convierte, durante cuatro días, en el punto de encuentro de la juventud cofrade de toda España desde hoy jueves, 22 de octubre, al domingo día 25.

Casi 2.000 jóvenes llegarán desde distintas provincias para participar en el XIII Encuentro JOHC, una cita itinerante que, tras varios intentos, llega a Zaragoza.

Carlos es un joven zaragozano de 24 años, cofrade "desde que nació". Que este evento se celebre en Zaragoza le llena de "ilusión" pues es una oportunidad de "compartir una pasión y mostrar la belleza de la Semana Santa zaragozana".

Sus padres lo hicieron hermano de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna nada más nacer y, desde entonces, esta tradición forma parte de su vida.

Ahora, además, se ha apuntado como voluntario para colaborar en la organización del encuentro.

Ayudará con el escenario durante el acto inaugural y el sábado participará en la procesión llevando al Cristo titular de su cofradía.

Es precisamente esta última cita la que espera con más ganas. "Me emociona mucho", reconoce.

Carlos de pequeño con su cofradía. Cedida.

Para él, el encuentro es una oportunidad de representar a su hermandad y compartir con jóvenes de otros lugares una tradición que en Zaragoza se vive con especial intensidad.

Una pasión más allá de la Semana Santa

Carlos cree que el JOHC permitirá dar visibilidad a una celebración que, desde su punto de vista, todavía es poco conocida fuera de Aragón. "Es una muy buena oportunidad para darle visibilidad a nuestra Semana Santa y para conocer lo que se hace aquí, el sonido de los tambores y el sentimiento que se tiene", explica.

Pero también es una ocasión para estrechar lazos con otros cofrades.

Paso de Jesús atado a la columna. Cedida.

De hecho, participó en el encuentro de 2024, celebrado en León, donde pudo conocer otras hermandades y descubrir cómo viven la Semana Santa en otras ciudades. "Lo veo más como un momento de encuentro con otras hermandades para aprender también cómo viven otras personas la fe", señala.

Aunque las procesiones son la imagen más visible de las cofradías, Carlos insiste en que la actividad se prolonga durante todo el año.

En su hermandad, por ejemplo, participan en iniciativas sociales, visitan residencias de mayores y llevan a la Virgen al Hospital San Juan de Dios. También organizan convivencias entre cofrades de distintas edades.

"Las cofradías no solo nos unimos durante la Semana Santa", viene a resumir su experiencia. La Cuaresma concentra buena parte de los preparativos, pero el sentimiento de comunidad permanece los doce meses.

La fe y la familia

Para Carlos, la Semana Santa es "la semana más especial del año". La vive desde la fe, pero también desde los recuerdos familiares.

Entre ellos destaca el de su abuelo, una de las personas que ayudaron a sacar adelante su cofradía y que ya no está.

"Es una semana que acojo con mucha ilusión porque me acuerdo mucho de él", cuenta. A ese recuerdo se suma la emoción de compartir las procesiones con sus amigos y con las personas con las que trabaja durante el año para que todo salga adelante.

Reconoce que "no va a misa todos los domingos", pero que "participa en las celebraciones religiosas de su cofradía".

"Mi fe la vivo llevando los valores cristianos por bandera", explica el joven cofrade.

"El valor que más destaco es vivir en comunidad y ayudarnos los unos a los otros", afirma. Para él, los valores cristianos siguen teniendo mucho que aportar a la sociedad actual.

La humildad, la ayuda al prójimo y el respeto son, a su juicio, fundamentales.

Ahora espera que los jóvenes llegados de toda España disfruten de Zaragoza y descubran sus tradiciones.

Su deseo es que durante estos días se respire "este ambiente de Semana Santa en pleno octubre" y que el encuentro sirva para compartir experiencias y aprender unos de otros.

Una oportunidad que Carlos afronta con especial ilusión y que vivirá desde dentro, como voluntario y como cofrade. Porque, para él, la Semana Santa no dura unos días: es una pasión que acompaña todo el año.