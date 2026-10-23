La cofradía de La Humildad y Dulce Nombre abre las puertas de su templo con motivo del JOHC. E.E Zaragoza

La cofradía de La Humildad y Dulce Nombre abre las puertas de su templo con motivo del JOHC

Con motivo de la celebración del JOHC en Zaragoza, la Hermandad de la Humildad y Dulce Nombre abrirá las puertas de su Sede Canónica, la Iglesia de Santa Mónica para recibir a las delegaciones, hermandades, cofradías y fieles que, durante estos días, visiten la ciudad. Los sagrados titulares de esta cofradía estarán expuestos de manera especial.

El hermano mayor de esta hermandad, Alejandro Álvarez Longines, ha explicado que el objetivo es que “quienes lleguen a Zaragoza encuentren también en Santa Mónica un lugar al que acercarse, una casa abierta donde compartir la fe y vivir un momento de oración ante nuestros Sagrados Titulares”. “Con esta apertura, nuestra Hermandad desea sumarse al espíritu de acogida y fraternidad que debe acompañar un encuentro de estas características, ofreciendo a cuantos nos visiten la posibilidad de conocer nuestra casa y detenerse ante Nuestro Señor Jesús de la Humildad y María Santísima del Dulce Nombre”, ha añadido.

Jesús de la Humildad y María Santísima del Dulce Nombre permanecerán en su capilla, aunque en una disposición diferente. “No hemos querido alterar ese espacio ni disponer una escenografía extraordinaria para esta ocasión, sino mantenerlos en la sencillez de su capilla, integrados en la vida de culto de nuestra Hermandad y

dispuestos, como siempre, a recibir la oración de sus hermanos y de cuantos forman parte del pueblo cristiano”.

La Hermandad invita a todas las delegaciones del JOHC, así como a los cofrades y fieles que visiten Zaragoza, a acercarse a Santa Mónica y rezar ante los Sagrados Titulares.

Durante estos días también estará abierta la tienda de la Hermandad, donde podrán adquirirse estampitas y diversos artículos.

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