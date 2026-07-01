Manel Loureiro, escritor: "Mi protagonista es un terrorista y quiero que el lector termine deseando que no lo atrapen"

Cuando un periodista se prepara una entrevista, investiga sobre la vida del personaje. A medida que vas conociendo su trayectoria profesional vas siendo consciente de la importancia del autor.

Más de 10 novelas publicadas, traducido a más de 20 idiomas, uno de los top 100 de los más vendidos de Amazon en EEUU… Manel Loureiro es toda una autoridad en el thriller.

Zaragoza nos ha dado un pequeño respiro, y aprovechando los agradables 27 grados nos sentamos en una terraza a la sombra.

Él fuma, la periodista da vueltas al café con hielos. La novela, Antes de que todo cambie, descansa en la mesa como si la charla no fuera con ella.

"Mi protagonista es un terrorista y quiero que el lector termine deseando que no lo atrapen", y lo consigue.

De las mil cosas de las que se pueden hablar en la terraza de un bar, esta conversación gira en torno a Samuel Hoyos. El protagonista se encuentra al borde del abismo cuando una mujer le propone asesinar a todos los mandatarios de la Unión Europea de un solo golpe.

Sin nada que perder y guiado por el rencor, Sam acepta el plan suicida. Con estos ingredientes la conversación fue interesante, inevitablemente.

Portada Antes de que todo cambie.

En la novela hay dos historias paralelas, la personal de Sam y la del magnicidio. ¿Qué idea surgió primero?

Las dos a la vez. Un buen thriller es como un mecanismo de relojería: todo tiene que ir encajado a la perfección. Cada acción tiene su reacción, cada pregunta genera respuestas que a su vez generan nuevas preguntas. Pero no puedes limitarte solo a la peripecia.

La historia funciona si te implicas emocionalmente con los personajes, si ríes cuando ríen ellos y sufres cuando sufren. La parte íntima y la parte espectacular del magnicidio iban a la vez.

El protagonista, es un terrorista, es un villano, ¿cómo consigues empatizar con alguien que va a hacer algo tan horrible?

Exacto. Va a matar a personas, va a provocar un caos que va a afectar a cientos de millones de personas. La única manera de hacerlo es que tú sientas que en su situación harías exactamente lo mismo. Él ha perdido a su hijo, que es una de las cosas más dramáticas que le puede pasar a un ser humano. Y de repente alguien aparece y le ofrece respuestas... ¿Tú qué harías?

Al final lo que pretendo es que los lectores digan, "Vale, lo que va a hacer es horrible, pero yo en su lugar haría exactamente lo mismo."

Eso es muy fuerte. Este thriller no es solo ese entretenimiento, también está el dilema moral.

No me gustan los personajes maniqueos, ¿sabes? Estos buenos que son muy buenos y estos malos que son malísimos. Eso funciona en Disney y le funcionaba a Tolkien. Normalmente los personajes suelen tener un montón de matices. Todos nos movemos en una zona de grises. Eso me incluye a mí, te incluye a ti…

Esas zonas intermedias son las que nos hacen realmente interesantes porque es donde están los conflictos morales, es donde están las decisiones conflictivas. Llegar a ese punto donde no hay respuestas correctas es lo que hace interesante una historia.

Samuel Hoyos está lleno de dolor, derrumbado, a punto de pegarse un tiro. ¿Por qué llevas al protagonista al límite?

Hay una vieja expresión de la escuela de guion norteamericana que dice, "Coge a tu protagonista y ponlo en una isla rodeada de cocodrilos". Cuando esté en la isla, súbelo a un árbol y una vez que esté subido en el árbol, tírale piedras. Nos gustan los thrillers y en general estas historias nos gustan porque nos muestran a personas ordinarias en situaciones extraordinarias.

El protagonista es un antiguo agente de operaciones especiales del CNI, en la novela también aparece la Guardia Civil, la Policía Nacional... ¿Cómo ha sido la documentación para preparar la historia?

Cuando tienes un nombre es más fácil que te cojan el teléfono. En este caso hablé con los servicios de escolta de Moncloa, de Casa Real, de presidentes autonómicos, de presidentes de otros países para que me explicasen cómo funcionaban. Además yo tenía que llegar diciéndoles, "Estoy planificando un atentado, ¿cómo tengo que hacer para ganarte?"

Ahora mismo hay una guerra con ataques informáticos, con fake news y con injerencias electorales.

Empezando así, ¿te contaron muchas cosas?

(Ríe) Sí sí, me explicaron muchas cosas. Otras se las guardaron, estoy seguro. Bueno, me pasó una anécdota divertidísima. A través de un contacto de un contacto de un contacto consigo localizar a un agente del CNI. Quedo con él y quedo en Santiago de Compostela, en una cafetería como ahora, ¿no? Entonces yo llego, me siento allí, pido un café, estoy esperando y de repente me suena el móvil y veo un número de teléfono desconocido. Lo cojo y una voz desconocida me dice, "Vale, ya hemos visto que has llegado, que vas solo y que nadie te sigue, vete al siguiente punto de encuentro que es en no sé dónde." No sé si es que me tocó un tipo especialmente paranoico, si es que me estaban montando el numerito para reírse de mí o si realmente es su modus operandi habitual.

Cuéntanos algo de lo que te explicaron

Pues una de las cosas que me contaron es que nosotros no somos conscientes de que ahora mismo hay una guerra. Una guerra que no se está librando ni con bombas, ni con disparos, ni con drones. Una guerra que se libra con ataques informáticos, con fake news y con injerencias electorales. Es una guerra que se libra por debajo de la mesa.

Se están dando patadas por debajo de la mesa y nosotros solo somos conscientes de vez en cuando si aparece algo, una onda en la superficie de que se les ha ido algo de las manos. Pero el descubrir todo ese submundo es como asomarse a un agujero, como la madriguera del conejo de Alicia. Hay otro mundo ahí abajo.

La novela es muy gráfica, muy visual. ¿Te gustaría que pasase al cine?

Con este libro me ha pasado una cosa muy curiosa. Por primera vez en toda mi carrera adquirieron los derechos antes de que se publicase, o sea, a ciegas comprar los derechos... me dejó absolutamente loco. Hay libros que son más fáciles de adaptar que otros y aún así una adaptación siempre supone una transformación. Tienes que contar las cosas de otra manera porque el guion de una película son unas 80 páginas y un libro tiene 500... Soy un privilegiado, prácticamente todos mis libros se han adaptado o están en proceso de adaptación.

Después de tus éxitos, ¿no te genera presión la idea de que los lectores ya esperan de ti? ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco?

Procuro disociar bastante. Cada vez que empiezo una historia sigo sintiendo lo mismo que con la primera: la escribo para mí, para disfrutarla y contarla, sin pensar demasiado en lo que vendrá después, porque la presión puede bloquearte.

Mira, ahora mismo La tormenta pasa está traducida a idiomas muy distintos y se ha publicado en Estados Unidos, incluso entre los más vendidos. Si te paras a pensarlo demasiado, puedes acabar sintiendo una presión que te atenaza.

Al final intento recordarme que soy, simplemente, un cuentacuentos. Como alguien que narra historias en una fiesta, solo que a más gente y en más sitios.