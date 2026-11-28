Hace menos de dos semanas un taxista de Zaragoza fue agredido por un ciudadano en la parada del hospital Miguel Servet.

Pese a que no se han alcanzado los niveles de violencia que desde el sector sufrieron en 2024, desde la Asociación Provincial de Auto-Taxi aseguran que el temor entre los conductores no ha desaparecido del todo.

"Esto es una lotería, a lo mejor a ti no te toca en un año y al siguiente te encuentras tres", declara el presidente de la asociación, Miguel Izaguerri, a este diario.

Las agresiones, dice, se suelen dar más durante los fines de semana. "La gente bebe y, a veces, va un poco pasada. Eso provoca que se den más situaciones de malentendido y peleas", explica.

Las peores horas comienzan a partir de las dos de la mañana. A partir de ahí es cuando la inmensa mayoría de la flota decide retirarse o cambiar el horario.

"Lo que nos queda de 02:00 a 06:00 horas suele crear algún que otro problema. Tampoco es para echarse las manos a la cabeza, pero hay personas que, ante esta falta de civismo, lo pasa mal", señala el taxista.

Temor de las taxistas

Ahora, de cara a las fiestas navideñas, las salidas y el ocio nocturno se disparan, a la par que lo hace el trabajo de los taxistas y su temor. Izaguerri confirma que ya son "varias" las trabajadoras jóvenes que le han pedido cambiar los turnos para no salir en horario nocturno.

"Están un poco amedrentadas a salir los fines de semana. Es normal, porque hay gente que no respeta nada", declara.

Algunas acaban de incorporarse hace poco a la plantilla y, pese a ello, ya son muchas las malas experiencias que han vivido. "Sobre todo son faltas de respeto. Me dicen que les está dando miedo salir por las noches, pese a que ellas quieren hacerlo porque se ganan la vida con esto, es su trabajo", detalla el presidente de la asociación.

Dada la preocupación, desde la asociación ya han comenzado a plantear soluciones para incrementar la seguridad dentro de los vehículos. De hecho, Izaguerri afirma que aproximadamente el 60% de la flota ya cuenta con cámaras y sistemas de videovigilancia en el interior del coche.

Herramientas

Entre las opciones que se estudian para blindar más al trabajador, desde la asociación plantean la instalación de mamparas homologadas que separen al conductor del cliente.

"Antiguamente se llevaban, cuando el ocio nocturno era mucho mayor y había más problemas de este tipo. Aunque hace años que desaparecieron", recuerda el taxista.

No obstante, este sistema tiene sus inconvenientes. Según lo explica Izaguerri, para la instalación de la mampara hay que hacer una reforma grande y pasar una ITV correspondiente, lo que podría suponer que, si el vehículo es nuevo "puede perderse la garantía".

Además, la asociación cuenta con protocolos de asistencia instalados en los taxis. Se trata de una señal de alarma que geolocaliza cada vehículo y, en caso de emergencia, el conductor solo tiene que apretar un botón para que desde la central avise a la policía para que acuda al lugar.