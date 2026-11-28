El Festival de Cine de Zaragoza cierra su 31ª edición tras nueve días de proyecciones, premios y encuentros profesionales

El Festival de Cine de Zaragoza ha cerrado este viernes su 31.ª edición después de nueve días de actividades en distintos espacios de la ciudad como los Cines Palafox, Etopia y la Filmoteca de Zaragoza.

Desde el pasado 19 de noviembre, el certamen ha contado con la presencia de profesionales del sector y ha celebrado encuentros para analizar la situación de la industria audiovisual. Una edición que también ha servido para reconocer el trabajo de cineastas, intérpretes y nuevos talentos.

La inauguración ha tenido lugar en los Cines Palafox con la proyección del documental ‘El patio de la Infanta. Habitar el tiempo’, una producción vinculada a Fundación Ibercaja.

La película ha puesto el foco en uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de Zaragoza y ha dado comienzo a una programación que ha incluido diferentes proyecciones y encuentros con sus protagonistas.

Durante estos días, el festival ha recibido a profesionales como Anna Saura y Gaizka Urresti, que han compartido con los asistentes sus experiencias en el mundo del cine. La presencia de la actriz de ‘El patio de la Infanta. Habitar el tiempo’ Sara Vidorreta, Rocío Suárez de Puga y Fernando Cayo también ha formado parte del festival.

Los cortometrajes han tenido un peso importante en esta edición, tanto por las obras proyectadas como por los reconocimientos entregados. Entre los títulos premiados se encuentran ‘Vengo a devolver’, de Martín Nieto, que ha recibido el galardón al Mejor Microcorto Internacional; y ‘El lambo de San Blas’, de David Sendín, reconocido en la categoría de Cortometraje Internacional de Centro de Formación.

También ha sido premiado ‘Desarraigo’, de Cristian Nicolás Patiño Hurtado y Andrés Santiago Cely Orjuela, dentro de Nuevos Talentos Latinoamericanos. Por su parte, ‘La diva, mi abuela y yo’, de Inés G. Aparicio, ha recibido el premio de la Federación de Casas Regionales.

Festival de Cine de Zaragoza Julen Vicente

Uno de sus momentos más destacados del festival ha sido la Jornada de la Industria del Cine, celebrada en Etopia. La cita ha reunido a representantes del sector para hablar sobre los retos del audiovisual y las oportunidades que existen en Aragón.

La producción, los rodajes, las nuevas tecnologías y el papel de la inteligencia artificial en el cine han formado parte de los temas abordados durante el encuentro.

Los premios Augusto han reconocido el trabajo de profesionales del sector. Sara Vidorreta ha recibido el Augusto Talento Aragonés; Rocío Suárez de Puga, el Augusto Talento en Proyección; Georgina Terán, el Augusto Latino; Jorge Usón, el Augusto Apoyo al Cortometraje; y Fernando Cayo, el Augusto Ciudad de Zaragoza.

Además, durante la jornada de clausura EFD Studios ha entregado tres premios de 10.000 euros cada uno para apoyar nuevas producciones audiovisuales a través del alquiler de equipos. Los proyectos seleccionados han sido ‘El último día’, de Miguel Alcalde de la Fuente; ‘In Memoriam’, de Teresa Bellón y César F. Calvillo; y ‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe.

Con el cierre de esta 31.ª edición, el Festival de Cine de Zaragoza ha reunido en la ciudad a diferentes profesionales del panorama audiovisual.