Todo preparado en el Ayuntamiento de Zaragoza para la votación del domingo. Miguel G. García Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza desplegará este domingo un dispositivo de casi 400 trabajadores municipales para garantizar el correcto desarrollo del 29-N.

La ciudad contará con alrededor de un centenar de policías locales que velarán por la seguridad de los 136 colegios electorales, 12 más que en las pasadas elecciones autonómicas.

En total son aproximadamente 570.000 las personas que tendrán derecho a ejercer su voto en estas decisivas elecciones.

Así lo ha explicado este viernes el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza.

Según ha dicho, el Consistorio lleva meses preparando este operativo municipal, que no concluirá hasta después de las votaciones, cuando los trabajadores municipales tendrán la difícil tarea de dejar en condiciones los centros educativos en tiempo récord para que las clases puedan desarrollarse con normalidad al día siguiente.

La Policía Local se encargará tanto de la vigilancia de los entornos de los colegios electorales como de la custodia directa de 11 centros. Siempre en coordinación con la Policía Nacional y, en algunos barrios rurales, con la Guardia Civil.

Los otros 300 trabajadores municipales tendrán diferentes funciones durante la jornada electoral. Entre ellos habrá 250 auxiliares de mesa repartidos por los colegios para ayudar a resolver cualquier incidencia o duda que pueda surgir durante las votaciones.

Además, el Ayuntamiento dispondrá de personal con vehículos para trasladar urnas o papeletas a aquellos centros que lo necesiten.

También habrá hasta 25 trabajadores municipales trabajando durante toda la jornada en la oficina habilitada en la calle de Domingo Miral, donde se atenderá presencialmente a los ciudadanos que necesiten resolver cualquier duda relacionada con las elecciones.

2.760 urnas y 675 cabinas

El despliegue municipal también incluye los medios materiales necesarios para que los zaragozanos puedan votar.

En total, se distribuirán 2.760 urnas en los 136 colegios electorales de la ciudad, además de 675 cabinas que garantizarán el secreto del voto.

Mendoza ha recordado que el trabajo municipal comenzó hace meses con el sorteo de las personas que integrarán las mesas electorales, celebrado el pasado 4 de noviembre.

Desde entonces, el Consistorio trabaja en coordinación con la Junta Electoral de Zona y la Oficina del Censo para preparar la jornada.

El concejal ha destacado que el objetivo es que el domingo las votaciones transcurran con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto "con total seguridad y libertad".