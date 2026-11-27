Sergio Molina, emprendedor de tan solo 29 años, abrirá en dos semanas su cuarto centro deportivo en Zaragoza.

El nuevo local está casi listo para comenzar su actividad en la avenida de Cesáreo Alierta. Se trata de un espacio donde los entrenamientos son "personalizados", con opción de asistir a clases en grupos reducidos (de ocho personas) o en solitario.

Molina comenzó su negocio, Training Zone, hace seis años. El joven, por aquel entonces, tenía 23 años y "emprender no era como ahora". Comenzó por el barrio de La Jota, donde decidió abrir su primer centro.

Al tiempo, el esfuerzo dio sus frutos en forma de un nuevo centro, el segundo, en la puerta del Carmen.

Explica que hace tan solo unos meses dieron el salto a Santander, con un nuevo gimnasio, y en pocas semanas el éxito continuará en la avenida de Cesáreo Alierta número 23.

"Nuestra esencia es que llevamos a cabo una metodología propia para que la persona obtenga el mejor rendimiento", declara a este diario, asegurando que todos los planes están diseñados "a base de ciencia".

"Trabajamos centrándonos en las habilidades motrices avanzadas y las capacidades físicas de cada usuario", detalla.

Cada perfil físico lo preparan de manera "muy concreta" con la intención de que el cliente "aprenda y esté a gusto entrenando".

De Training Zone destaca, precisamente, "la calidad de los entrenos" con un "alto rendimiento" de cada persona. "Trabajamos con grupos máximos de hasta ocho personas, pero aún así, la calidad sigue siendo muy alta".

En el gimnasio también llevan a cabo entrenamientos personales. "Estos los preparamos sobre todo en función de las características del cliente y nos centramos mucho más en la rehabilitación, si se necesita, y el rendimiento, aunque depende de los objetivos de la persona", declara el joven.

Un nuevo proyecto

Molina cuenta con un socio diferente en cada centro y avanza que, también en un par de semanas, dará el salto con un nuevo proyecto: un espacio de clases de pilates.

Este centro se ubicará también en el barrio de La Jota, como el primero que abrió hace seis años en Zaragoza. "Es una buena zona y un buen barrio para empezar con un negocio", asegura.

Cuenta que su vida siempre ha estado vinculada al deporte y que precisamente ello fue lo que le impulsó para crear su propio negocio. "De pequeño jugaba a balonmano, ha sido un constante en mi vida y, pese a que nunca me había planteado emprender, siempre me ha gustado hacer cosas y tener iniciativa", concluye.