Gisela, cantante: "A aquella chica de 20 años le diría que confiara más en sí misma y pisara un poco más fuerte"

La Navidad ya ha llegado a Zaragoza y este año lo ha hecho con una voz muy reconocida tanto entre los más pequeños como entre los adultos, la de la artista Gisela.

El Corte Inglés celebró en la tarde del pasado 26 de noviembre su tradicional encendido navideño, que contó con la colaboración de una de las voces más reconocidas de Disney y de la primera edición de Operación Triunfo.

El evento reunió a cientos de personas que se acercaron hasta las puertas del centro comercial para disfrutar de una tarde en la que la alegría, la ilusión y la música fueron las grandes protagonistas.

Desde El Español de Aragón hemos querido conocer también el lado más personal de esta estrella de la música, así como descubrir sus vínculos con Aragón y Zaragoza y las sensaciones que le despierta cada visita a la ciudad.

En esta entrevista, Gisela repasa su trayectoria profesional, comparte algunas de sus experiencias más personales y desvela qué significa para ella regresar a Zaragoza para dar la bienvenida a la Navidad.

Vuelves a Zaragoza 25 años después de que arrancara aquí la primera gira de Operación Triunfo. ¿Qué recuerdos guardas de aquella primera visita? ¿Te imaginabas entonces todo lo que estaba por venir?

Zaragoza me encanta. Tengo muy buenos amigos aquí y venir es un poco como estar en casa. Cuando entré en la academia, con 20 años, era prácticamente una niña. No te imaginas todo lo que puede venir, pero hoy me siento muy afortunada y agradecida por haber cumplido gran parte de mis sueños. A aquella Gisela le aconsejaría que confiara más en sí misma y pisara un poco más fuerte.

¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas el nombre de Zaragoza? ¿Es una ciudad a la que tienes un cariño especial?

He tenido la suerte de regresar a Zaragoza en bastantes ocasiones a lo largo de estos años. Me siento muy privilegiada porque el público de aquí siempre me recibe con muchísimo cariño. De hecho, nada más terminar la prueba de sonido, ya había gente saludándome con una sonrisa y pidiéndome fotos.

Este 26 de noviembre tienes una misión muy especial, encender la Navidad en Zaragoza. ¿Eres de las que viven estas fechas con mucha ilusión o de las que, por el contrario, prefieren escapar un poquito del espíritu navideño?

Soy totalmente navideña. Dar la bienvenida a la Navidad con los zaragozanos, y en especial con los más pequeños, es todo un regalo. Formar parte de su fantasía, de su imaginario y de la magia de estas fechas, y que ellos te hagan partícipe de ese momento, es fantástico. Lo vivo con esa misma ilusión.

En mi casa, además, somos muy tradicionales. En Nochebuena seguimos conservando intacto el menú que preparaba mi abuela hace ya más de 80 años. Y siempre hemos sido de celebrar Papá Noel, porque los Reyes Magos quedaban demasiado cerca de la vuelta al colegio y así los juguetes se pueden disfrutar mucho más.

Han pasado 25 años desde que Operación Triunfo irrumpió en nuestras vidas y cambió la historia de la televisión y de la música en España. ¿Cómo vives tú este aniversario?

Lo vivo sintiéndome muy afortunada y agradecida, porque he tenido una carrera preciosa que me ha permitido cumplir gran parte de mis sueños, algo que no todo el mundo puede decir. Cuando miro atrás y recuerdo mi paso por la academia, me doy cuenta de que, con 20 años, era prácticamente una niña. Además, creo que los 20 años de entonces no eran como los de ahora; éramos todavía más niñas.

Para muchísima gente eres, y siempre serás, la voz de Elsa en España. ¿Cómo ha marcado tu vida profesional y personal ese vínculo con Disney?

En su momento fue un auténtico boom y supuso una especie de relanzamiento de mi imagen, vinculada a una factoría tan maravillosa. Es algo muy especial porque los más pequeños reconocen mi voz, aunque a veces les cuesta asociarla con mi imagen real y distinguirme de la princesa que ven en pantalla. A los más mayores, en cambio, les hace muchísima ilusión reconocerme o descubrir, con el paso del tiempo, que soy yo quien está detrás de ese personaje.

Ha sido todo un privilegio ponerle voz a Elsa y que el público me reconozca por ella. Además, a lo largo de mi trayectoria he tenido la fortuna de ir pasando de un personaje fantástico a otro, empecé con Campanilla, después llegó Encantada y muchos otros proyectos que me han permitido mantener intacta esa conexión con el público infantil y con las nuevas generaciones.

Tu historia con Disney continúa y ahora llega Frozen 3. ¿Qué nos puedes adelantar de este nuevo proyecto? ¿Qué supone para ti seguir formando parte de un universo tan querido por el público?

Pues la verdad es que todavía no sé absolutamente nada de la película. Por motivos estrictos de confidencialidad, no me dan ningún tipo de información hasta el mismo día de la grabación, aunque afronto esta nueva etapa con muchísimas ganas.

Seguir ligada a este universo es un auténtico privilegio. Me hace muchísima ilusión poder seguir formando parte de su imaginario y de esa fantasía.

Después de tantos años de carrera, ¿hay algún sueño profesional que todavía tengas pendiente? ¿Algún escenario, personaje o proyecto con el que sigas soñando?

Siempre hay cosas por hacer, aunque me siento muy afortunada y agradecida porque he tenido una carrera tan bonita que ya he podido cumplir muchos de mis sueños.

Ahora mismo estoy dándole vueltas a un proyecto para seguir formando parte del mundo familiar e infantil, maquinando cositas que me hacen muchísima ilusión. Pero también me encantaría hacer cine únicamente como actriz, sin cantar. Es una faceta que he desarrollado mucho sobre los escenarios, tanto en musicales como en teatro, y dar el salto a la gran pantalla sería otro auténtico regalo de la vida.

Y si hablamos de personajes fetiche de cuando era más joven, siguiendo la línea de mis gustos de siempre, sin duda me habría encantado interpretar a Mary Poppins. Si algún día se hiciera ese musical, dar vida al personaje de Julie Andrews sería esa espinita que siempre me ha quedado clavada, aunque ahora piense que quizá ya no encajo tanto en ese perfil.

Si tuvieras que elegir una canción navideña o de Disney que no puede faltar en estas fechas, ¿Cuál sería?

Sé que es muy poco original, pero para mí la imprescindible es "All I Want for Christmas Is You". Es el auténtico pistoletazo de salida de las fiestas. Es un tema tan chulo y conecta con cosas tan bonitas que incluso te confieso que me lo pongo de vez en cuando durante el resto del año.

Además, en casa jugamos con ventaja: como tengo mis propios discos navideños grabados, en estas fechas directamente le pedimos a Alexa que ponga los villancicos de Gisela y ahí estoy, sonando de fondo durante todas las fiestas.

Quiero terminar viajando al pasado. Si pudieras sentarte cinco minutos con aquella Gisela de 2001, justo antes de entrar en la Academia de Operación Triunfo, ¿Qué consejo le darías? ¿Hay algo que te habría gustado saber entonces y que has aprendido durante estos 25 años?

Supongo que le diría lo que les pasa a muchas chicas jóvenes, porque cuando entré en la academia, con 20 años, era prácticamente una niña. Creo que los 20 años de entonces no eran como los de ahora; éramos todavía más niñas.

Le diría, sobre todo, que tuviera más confianza en sí misma, que se lo creyera un poquito más, que confiara en sus posibilidades y que pisara un poco más fuerte. Sin que se le fuera de las manos, por supuesto, pero creyéndoselo un poquito más.