Una de las escuelas infantiles de Zaragoza. E. E.

Zaragoza podría perder hasta 413 plazas en sus escuelas infantiles en tres años por la bajada de ratios de Sánchez

Zaragoza podría perder hasta 413 plazas en sus escuelas infantiles en tres años por la bajada de ratios aprobada por Sánchez en vísperas de las elecciones generales.

Este martes, el Consejo de Ministros sorprendía al aprobar la modificación del real decreto, que cambia por completo las 'reglas del juego'.

La nueva norma, que entrará en vigor el próximo 2 de enero, fija nuevas ratios máximas de alumnado por docente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Concretamente, se pasa a cuatro bebés por profesional en las aulas de 0 a 1 año, seis niños en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, esto tendría un grave impacto en Zaragoza capital. La aplicación progresiva de las nuevas ratios haría perder 44 plazas en el curso 2027-2028, 145 en 2028-2029 y 224 en 2029-2030.

La cifra equivale a aproximadamente el 40% de la capacidad de referencia, que se sitúa en torno a las 1.000 plazas.

La principal consecuencia sería que la red dispondría de muchas menos plazas públicas para atender la demanda.

Para el Gobierno municipal, se trata de una medida electoralista que carece de una planificación suficiente y traslada a las comunidades autónomas el esfuerzo de asumir su aplicación y financiación.

Así se trabaja ahora

El Consistorio trabaja actualmente con una ratio de un máximo de 6 niños por profesional en las aulas de 0 a 1 año, 11 en las de 1 a 2 y 18 en las de 2 a 3.

El ajuste que aprobó el Gobierno de coalición a solo cinco días de las elecciones se distribuye primero en el tramo de 0 a 1 años en 2027-2028, después al de 1 a 2 en 2028-2029 y finalmente al de 2 a 3 en 2029-2030.

Desde el Ayuntamiento aseguran tener claro que el problema no se resuelve únicamente aumentando las plantillas, ya que en determinadas escuelas, las dimensiones y características de las aulas impiden mantener el mismo número de niños aunque se incorporen más profesionales.

Esto ocurre, sobre todo, en las aulas de lactantes, que necesitan espacios adaptados para descanso, alimentación, higiene y atención cotidiana.

Mantener la oferta con los nuevos criterios exigirá más personal, pero también nuevas aulas, ampliaciones, redistribución de espacios y obras. "Y no todos los equipamientos tienen margen para hacerlo. Estas actuaciones suponen costes y plazos que deben planificarse y financiarse, algo que el PSOE ha pasado por alto por puro interés electoral", defienden fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

En este sentido, remarcan que el Ayuntamiento está trabajando para dar mejor y más servicio y que tiene en cuenta la recuperación de la actividad de Parque Bruil, la remodelación de La Piraña y la puesta en funcionamiento de la nueva escuela infantil de Arcosur.

Es decir, que aunque contempla más aulas y actuaciones, con el nuevo decreto habría una inevitable reducción de la capacidad de escolarización con las nuevas ratios.

Como ejemplo ponen Arcosur. El proyecto municipal se ha presentado con seis aulas y una capacidad anunciada de 100 plazas a pleno rendimiento.

Pero una menor oferta municipal generará muchas dificultades para conseguir plaza, especialmente en los barrios con mayor demanda, con menos opciones para elegir un centro próximo al domicilio o al trabajo y más problemas para organizar la conciliación.

Así, no ocultan que las familias que no obtengan plaza pública podrían tener que verse abocadas a alternativas privadas, asumir más desplazamientos o recurrir a soluciones familiares.

En cifras

Zaragoza cuenta este curso con 13 escuelas infantiles municipales, 77 aulas y 939 alumnos matriculados para una oferta de 946 plazas.

Según la información ministerial que ha trascendido hasta el momento son las administraciones las que tienen la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las ratios y atender al alumnado con necesidades educativas especiales, pero no concreta quién debe asumir el gasto ni qué tipo de personal debe incorporarse.

También señala que, si un centro no puede asumir las ratios por sus características, se plantea dotarlo de más personal, aunque quedan cuestiones por aclarar.

"El Gobierno central tendrá que explicar qué financiación aportará a las comunidades y a los ayuntamientos para adaptar los centros, contratar profesionales y mantener la oferta. Es indignante que Sánchez establezca nuevas obligaciones sin una evaluación económica transparente y sin aclarar cómo se cubrirán los costes de las obras y de funcionamiento", dicen desde el equipo de Natalia Chueca.

A este respecto, remarcan que "el Gobierno de Pedro Sánchez no puede presentar la reducción de ratios como una mejora automática y dejar sin respuesta la pregunta esencial para las familias".