Así es el nuevo espectáculo navideño 'La Estrella' de Zaragoza: miles de luces, magia y entradas solidarias

El jardín botánico del parque Grande José Antonio Labordeta brilla como nunca antes en Zaragoza.

Desde este viernes los ciudadanos podrán disfrutar ya del nuevo espectáculo navideño 'La Estrella', una actividad pensada para todos los zaragozanos con una entrada desde 5 euros por persona y gratis para los menores de 3 años.

Esta propuesta, así como el resto de programa, tiene como protagonista a la estrella que guía la Navidad y que, según ha explicado la alcaldesa, representa uno de los símbolos "más reconocibles de estas fiestas".

El espectáculo, diseñado por la empresa AM Experience, invita a los visitantes a realizar un viaje sensorial a través de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y viento.

La alcaldesa ha detallado, además, que luz y el sonido serán los encargados de crear una experiencia inmersiva que tendrá como punto de partida la gran estrella, instalada a la entrada del recorrido.

De hecho, para que ningún visitante se pierda los detalles de la propuesta cada zona del recorrido cuenta con un panel con un código QR que explica cada elemento. Por ejemplo, sobre el espacio de tierra explican que es "lo invisible que sostiene" y desarrollan una serie de características que el ciudadano descubrirá según pasee.

Durante la experiencia no faltan, por supuesto, las espectaculares luces que, con todos los colores de la gama cromática, transportan al espectador a un mundo mágico y muy navideño.

La iniciativa cuenta con una inversión municipal de 300.000 euros y tiene también un marcado carácter solidario. Las entradas tendrán un precio de cinco euros por persona, mientras que los menores de tres años podrán acceder gratuitamente.

Actividad solidaria

Además, toda la recaudación se entregará a la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Araela), con el objetivo de contribuir a apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

Chueca ha destacado que el Ayuntamiento ha querido apostar por una propuesta "accesible para todos los públicos, de manera que ninguna familia se quede sin disfrutar de la experiencia".

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los equipos municipales de Zaragoza Cultural y de AM Experience en la organización del evento.

La elección del Jardín Botánico no es casual. El espacio fue renovado hace tan solo unos meses con una inversión superior a los 800.000 euros y se suma a la agenda navideña de Zaragoza.

La idea es que ‘La Estrella’ sea, precisamente, el broche final del recorrido de iluminación navideña que conecta el Puente de Piedra con el resto del parque Grande.

"La visita podrá completarse también con el Mercado Gourmet, donde los asistentes encontrarán productos tradicionales aragoneses" . La programación incluirá además actuaciones musicales y diferentes espectáculos a lo largo de toda la ciudad.