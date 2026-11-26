La Navidad llega a Zaragoza con el tradicional encendido de El Corte Inglés y con la cantante Gisela como protagonista

La Navidad ya ha llegado a Zaragoza. El Corte Inglés ha celebrado este 26 de noviembre su tradicional encendido navideño, que ha contado con la colaboración de Gisela, una de las voces más reconocidas de Disney y de la primera edición de Operación Triunfo.

Cuando se cumplen 25 años de aquella primera edición de Operación Triunfo, que realizó su inicio de gira en la capital aragonesa, Gisela, una de las voces más reconocidas, ha regresado a Zaragoza para iluminar la Navidad en El Corte Inglés.

La cantante ha vuelto a poner voz a la magia en Zaragoza, interpretando algunos de los temas más conocidos de las bandas sonoras de Disney, como 'Bella y Bestia', para iluminar con espíritu navideño la emblemática fachada del centro comercial Sagasta.

Acto seguido, se ha hecho la tradicional cuenta atrás y a las 19:00h las luces del Corte Inglés se han encendido dando por comenzada la época navideña en la capital aragonesa.

El acto ha reunido a decenas de familias, en una tarde en la que la ilusión y las sonrisas de los más pequeños han sido las grandes protagonistas ante la llegada de estas fiestas.

Como ya es tradición, el encendido navideño de El Corte Inglés ha contado con un componente solidario. Este año, la Fundación Porque Viven, que acompaña a familias con niñas y niños en cuidados paliativos, ha tenido la oportunidad de cumplir el sueño de encender la Navidad junto a Gisela.