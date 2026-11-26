La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al portavoz del PP, Ángel Lorén, y la líder del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera. Ayuntamiento de Zaragoza

Lío en Zaragoza por la falta de consenso para sacar un texto institucional contra la violencia política: "Es una vergüenza"

El pleno municipal de Zaragoza ha comenzado con la tensión por las nubes. La alcaldesa Natalia Chueca ha iniciado la sesión lamentando "no haber podido sacar adelante" una declaración institucional en contra de la violencia política.

"Esto quedará para la posteridad como una vergüenza. Sin duda, tras los hechos que han tenido lugar durante este mes electoral", ha denunciado la regidora.

Se ha referido así a las agresiones sufridas por el candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, 14 de noviembre, en el País Vasco, y también a "la violencia" de los manifestantes de educación contra unas mesas del PP en Zaragoza.

"Me parece que no era tan difícil ponerse de acuerdo y condenar la violencia política", le ha reprochado a Zaragoza en Común y, "sobre todo", al PSOE, partidos que no han apoyado la moción.

"Sus propios compañeros sufrieron el ataque y la extorsión de ETA. Ahora no lo apoyan porque necesitan el apoyo de Bildu y porque están más pendientes de si necesitan su apoyo para mantenerse en el Gobierno", ha insistido.

Tras estas palabras, las portavoces de ambos grupos han exigido "el turno de la palabra" por alusiones. "Si nos atacan de algo que no es verdad, nos debería dejar hablar para poder explicar nuestra posición y que no hable solo usted", ha reclamado la líder de ZEC, Elena Tomás, con el apoyo de la socialista, Lola Ranera.

Natalia Chueca ha defendido que "en la junta de portavoces han podido explicar su posición". "Cuando se plantea un texto político de la violencia sufrida aquí y en otros puntos de España. Ahora ustedes quieren meter matices porque no quieren condenar cuando se trata de poner contra la pared a Bildu, quien ha iniciado esto en la campaña", ha sentenciado.

En este punto, la alcaldesa ha decidido parar el pleno "durante 5 minutos" para volver a convocar la junta de portavoces. No obstante, de poco ha servido pues las posiciones de todos los partidos se han mantenido exactamente igual.

Ello no ha impedido que el portavoz del PP, Ángel Lorén, haya leído la declaración rechazada. "El Ayuntamiento de Zaragoza quiere expresar su más rotunda condena y rechazo ante los graves incidentes sufridos por dirigentes, candidatos, militantes y sedes de partidos políticos motivados por una violencia intolerable en cualquier circunstancia y totalmente inaceptable en un Estado Democrático como es España", ha iniciado el popular.

El punto de conflicto ha estado, nuevamente, en el último párrafo del texto. En este se proponía el rechazo a "cualquier pacto, acuerdo de Gobierno o alianza parlamentaria con EH Bildu y aquellas formaciones que se nieguen a condenar el terrorismo de ETA".

La portavoz socialista ha defendido su postura asegurando que su partido "condena la violencia a todos los partidos políticos" y ha criticado que "se use una declaración institucional para hablar de otras cosas".

Tomás también ha apoyado la condena a "cualquier ataque a cualquier partido" y ha lamentado que en el texto "no se rechace la violencia sufrida por los que se manifestaron contra un vocero (Vito Quiles) el pasado 22 de octubre en Zaragoza", como sí ha defendido su partido.

Eva Torres, portavoz de Vox en el Consistorio, sí ha apoyado la declaración en la que se incluyen las propuestas de su partido. En su turno de la palabra, ha señalado que, precisamente, su partido "ha sido quien más agresiones ha sufrido" y ha denunciado que el PSOE haya querido "sacar a Bildu del texto para desligar la situación de intolerancia que se está sufriendo en el País Vasco".

Lorén ha respondido a Ranera asegurando que el documento "pretende defender a todos los demócratas y contempla todas sus aportaciones". "Usted siempre acaba apoyando a los mismos", le ha reprochado a la socialista.

La alcaldesa ha vuelto a declarar que la situación ha sido "una vergüenza" y, tras su intervención, se ha reiniciado el orden del día de la sesión.

Eso sí, no han faltado los reproches durante los siguientes minutos. En su turno, el socialista Horacio Royo ha aprovechado para expresar su opinión ante lo sucedido al inicio del pleno.

"Llevamos una hora de pleno que resume el mandato de la alcaldesa muy bien. Llega tarde y luego nos monta un 'show' con una declaración que llevan semanas para ponerse de acuerdo", ha señalado Royo, reprochándole a la primera edil que "tenía que sacarse un vídeo en un pleno convocado a pocos días de las elecciones generales".