El Gobierno de Chueca tumba la propuesta de ampliar la Línea 1 del tranvía en Zaragoza: "Se está estudiando la mejor alternativa"

El bronco pleno de este jueves, 26 de noviembre, en Zaragoza ha tenido su espacio también de polémica entre Vox y PP.

La portavoz de los de Abascal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha criticado la decisión de la alcaldesa y su equipo de votar en contra de la iniciativa con la que se instaba al Gobierno municipal a acometer la ampliación de la Línea 1 del tranvía y a finalizar los estudios que está realizando la Universidad de Zaragoza para su prolongación.

Y estos documentos sean entregados, además, "antes del 31 de diciembre".

La moción ha decaído a través del voto de calidad de la alcaldesa que ha desempatado la votación, pese al apoyo de ZEC, PSOE y la concejal no adscrita a la propuesta de Vox.

“Con este voto negativo la regidora bloquea una infraestructura esencial y da la espalda a las necesidades reales de movilidad de decenas de miles de vecinos y trabajadores”, ha lamentado Torres.

Durante su intervención ha denunciado "la parálisis y la falta de ambición del equipo de Gobierno", al que ha reprochado que "siga instalándose en las excusas en lugar de ofrecer soluciones".

"La Zaragoza real crece y necesita infraestructuras a la altura del siglo XXI", ha subrayado Torres.

El concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha asegurado ser "consciente" de que su partido lleva trabajando "mucho tiempo en la movilidad de la ciudad pensando a medio y largo plazo".

No obstante, ha defendido que la cuestión es que "la línea actual no se puede modificar debido al contrato que dejó el PSOE" y que, en este momento, "no se decide si se amplía o no", sino que lo que se está estudiando es "las mejores alternativas del transporte de alta capacidad, no únicamente del tranvía, para mejorar la movilidad de Zaragoza".

A la portavoz de Vox le ha reprochado cierta incoherencia en su propuesta pues, a su juicio, "pide que no haya más estudios pero en la moción solicita que se estudie lo que sea necesario para la ampliación".

Así, ha solicitado a la oposición que "se centre" y también "paciencia" puesto que el documento llegará en el mes de diciembre, tal y como se rige en el contrato. "Les emplazaría a discutir esta cuestión en el pleno de enero", ha concluido.

En este punto, Torres le ha respondido recriminándole que "hablen de necesidades futuras" cuando, a su juicio, ya son "del presente". "¿Le parece que no hemos tenido suficiente paciencia desde el 2021 solicitando esto? Es un problema que sufren hoy en día las miles de familias que viven ya en Arcosur o en Rosales del Canal", ha finalizado.