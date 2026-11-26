El Gobierno de Chueca niega la censura a una obra del teatro en Zaragoza: "Díganle a Sánchez que todavía tiene entradas"

Una obra de teatro de una profesora republicana y un 'tweet' de Pedro Sánchez han sido la chispa que han encendido la polémica en el salón de plenos de Zaragoza.

"Ha vuelto a ocurrir. El PP impide a los alumnos de la escuela Municipal de Teatro de Zaragoza representar una obra de Josefina Aldecoa por considerarla 'inadecuada'", decía el Presidente del Gobierno en un mensaje de X.

Una denuncia que su partido en Zaragoza ha llevado al pleno. La concejal Eva Cerdán ha reprochado al Gobierno municipal lo que considera un caso de "censura" por parte del Gobierno municipal después de que se decidiera no representar una obra sobre una maestra que recorría distintos pueblos enseñando a los niños.

Lo ha criticado a raíz de una moción con la que se instaba al Ayuntamiento de Zaragoza a garantizar la neutralidad y la libertad de creación artística y a rechazar cualquier tipo de censura previa, cancelación o veto ideológico en la programación cultural municipal.

Ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, y 13 a favor del PSOE, Zaragoza en Común y la concejal no adscrita.

Así, Cerdán ha acusado al Gobierno municipal de aplicar criterios ideológicos en la cultura. Para defender la propuesta ha recordado el caso del alcalde de Pinto y la polémica por la cancelación de sus obras, entre las que ha destacado Un Poeta en Nueva York de Lorca quien dice que ya fue silenciado en el pasado "por rojo y maricón".

"Ahora también, en pleno 2026, en Zaragoza están haciendo sus pinitos", ha señalado, denunciando nuevamente que se impida a la Escuela Municipal de Teatro representar una obra. "¿Es porque reivindica la escuela pública o porque aborda el período anterior a la Guerra Civil", ha cuestionado.

Días de la función

La concejala de Cultura, Sara Fernández, ha rechazado las acusaciones y ha acusado al PSOE de presentar una iniciativa que cuestiona "el trabajo de los funcionarios sin haberse informado previamente".

Según ha explicado, la Escuela Municipal de Teatro prepara dos obras al año, una por semestre, y el Departamento de Educación selecciona las representaciones "atendiendo a criterios pedagógicos y a su adecuación al momento curricular". En este caso, Fernández dice que "se habría considerado más apropiada la obra de Zorrilla que la de Aldecoa".

Además, ha negado que la obra haya sido censurada y ha demostrado -sacando el cartel de la obra fotocopiado- que la obra se representará por "los alumnos de la Escuela Municipal los días 9 y 10 de febrero en el Teatro del Mercado".

"Díganle a Sánchez que aún quedan entradas, que a partir del domingo va a tener mucho tiempo libre", ha declarado la concejal.

Cerdán ha sacado a la palestra a distintos artistas y personalidades públicas, como Rosalía, Estopa o Vicco, que dice que preocupan al PP porque "tienen voz propia y les dicen lo que piensan".

Precisamente la cantante Vicco protagonizará el encendido Navideño en Zaragoza junto a la alcaldesa Natalia Chueca. "Espero que no le cancelen el acto después de saber a quien vota la artista", le ha planteado Cerdán a la regidora.

"Ni el voto es secreto"

Ante esto, Chueca le ha respondido acusando a Cerdán y a su partido de "sacar una polémica donde no la hay". "No censuramos a nadie. Usted saca ahora Vicco diciendo que vota a la izquierda, ¿Se lo ha dicho a usted? Esto es lo último, que digan a quien votan los artistas. Ni el voto es secreto", ha concluido la primera edil.

Desde Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha respaldado las críticas socialistas y ha acusado al Gobierno de Chueca de "vetar" una representación "por considerar que no era neutral". "Se piensan que RTVE es una televisión norcoreana y, sin embargo, censuran obras de teatro", ha reprochado.

David Flores, concejal de Vox, ha cuestionado que se ponga en duda la independencia de los técnicos municipales y les ha aconsejado que "si tienen pruebas acudan a la Justicia y no vengan al salón de plenos con una moción".