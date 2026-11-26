El 'decreto Maricarmen' siembra la "incertidumbre total" en Zaragoza: "Va a terminar en casos judiciales sí o sí"

El decreto 'Maricarmen', en vigencia desde el 8 de octubre, ha sembrado una "incertidumbre total" en Aragón tanto en inquilinos como en propietarios.

Las miradas están puestas en el próximo domingo, 29 de noviembre, y en la posibilidad que se abre si hay o no un cambio de Gobierno en España.

"Los propietarios están en una situación de aguantar el tirón a ver si hay un cambio con el que decaiga este decreto y que sus arrendatarios no les pidan la prórroga automática, mientras que los inquilinos están en masa pidiendo prórrogas automáticas", declara a este diario Sara Benedi, abogada especialista en derecho inmobiliario.

Confirma que, desde que la nueva norma entró en vigor, las preguntas en cuanto a arrendamientos se han incrementado "muchísimo". Tanto que han pasado a ser, literalmente, su "día a día".

Por un lado, explica que el propietario llama para informarse sobre cómo rescindir contratos o retirar las viviendas del mercado del alquiler.

Las reglas del juego

"Ven una inseguridad total y sienten que las reglas del juego cambian a mitad de la partida porque ellos acuerdan unas condiciones con su inquilino que luego se pueden ver alteradas por un cambio normativo que o les impide disponer de la vivienda o no saben cuándo van a finalizar el contrato, pactado para 5 años pero prorrogable a base de reales decretos", explica la abogada.

En el otro lado de la balanza se encuentra la visión del inquilino. "Saben que si no mantienen el contrato actual mediante prórrogas o limitaciones de subida, al salir a buscar un alquiler encontrarán mucha escasez y rentas muy superiores a las que pagan ahora. Por tanto, están en esa incertidumbre acogiéndose a todo lo que pueden", señala Benedi.

En cuanto a desahucios, las sensaciones son "exactamente las mismas". "Ya estaban siendo complicados y muy largos en el tiempo en la práctica judicial. Si además dan un Real Decreto que permite acogerse a que no se les pueda echar hasta 2030 si se acredita la vulnerabilidad, eso crea, inevitablemente, inseguridades", plantea.

Sobre todo algunos aspectos, como el hecho de que la administración está -con la nueva norma- obligada a hacerse cargo de determinadas rentas o dar una solución al inquilino vulnerable. Sin embargo, "no establece ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera se tiene que realizar", apunta la abogada.

Es por eso que analiza el decreto como una regulación "muy cortoplacista y electoralista". "No viene a solucionar el problema ni de arrendadores ni de arrendatarios. Lo único que ha hecho es crear más incertidumbre, complicar el mercado, hacer que quienes tienen viviendas no las pongan en alquiler o las retiren, y que quien busca vivienda lo tenga más difícil", expone Benedi.

Además, considera que debido a la forma en la que se puso en vigor -a través de la Diputación Permanente- genera una inseguridad que "va a abocar a las partes a procedimientos judiciales sí o sí" ya que, considera que la norma "tiene lecturas por ambas partes".

"Por ejemplo, con casos en los que en agosto se comunicó la extinción del contrato para octubre, pero al aprobarse este Real Decreto el inquilino se ha acogido a la prórroga de dos años. ¿Qué lectura se hace ahí de si es aplicable o no? Eso aboca a que el juzgado lo analice en un procedimiento que, probablemente, dure un año, cargando de nuevo a la justicia cuando lo necesario era una regulación clara que beneficie a ambas partes y dé estabilidad al mercado", concluye.

Okupación ilegal

El decreto 'Maricarmen' comenzó a causar estragos en Zaragoza cuando el pasado 13 de noviembre se paralizó el desahucio de unos problemáticos okupas en un edificio ubicado en Parque Goya.

Los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento problemas de ruido, basura, destrozos en las zonas comunes e incluso se llegó a originar un incendio dentro del domicilio.

Pese a las quejas y la denuncia de Zaragoza Vivienda ante el impago del alquiler, la jueza determinó que, aplicando el 'decreto Maricarmen', el desahucio debía paralizarse debido a la situación de vulnerabilidad económica de la arrendataria.

Exigía, además, que la administración facilite, en un plazo de dos meses, una alternativa habitacional a los okupas o, en su defecto, que se haga cargo de todas las deudas acumuladas.

Una resolución que desde la administración han recurrido argumentando que el inmueble "carece de condiciones mínimas de habitabilidad" debido al incendio y a una manipulación eléctrica "irregular" que genera un grave peligro de seguridad tanto para los que viven en el piso como para el resto de vecinos.

Además, justifica que para los arreglos en el interior es necesario que la vivienda se vacíe en un tiempo aproximado de cuatro meses.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, trasladaba su preocupación este miércoles ante la posibilidad de que el 'decreto Maricarmen' provoque más casos como este.

Pese a que, por el momento, el caso de Parque Goya es el único, desde el Consistorio "sí que hay una preocupación por los expedientes que están en marcha".