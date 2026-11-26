El agua y las basuras suben al 2,5% en Zaragoza y el IBI se mantiene al mínimo legal con las nuevas ordenanzas fiscales

El agua y las basuras se actualizarán en Zaragoza al 2,5% (correspondiente al IPC) y se mantienen, un año más, todos los impuestos municipales congelados.

Así se ha aprobado esta mañana en el pleno, en el que la concejal de Hacienda, Blanca Solans, ha detallado que el saneamiento y la depuración "no tendrán ninguna variación" pues "se ha logrado el equilibrio económico entre ingresos y gastos".

El proyecto mantiene igual los principales tributos municipales, entre ellos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo general continuará fijado en el mínimo legal del 0,4, el Impuesto de Circulación, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

También se mantiene la rebaja de la plusvalía de herencias de segundas propiedades (con el 95% de bonificación) y se mantienen los descuentos fiscales para atraer inversiones.

Y, pese a que todas las portavoces han señalado el buen trabajo y consenso en las comisiones de Hacienda, no han faltado los reproches y las posturas contrarias.

Precisamente en las bonificaciones fiscales para inversiones es donde la concejal del PSOE, Marta Aparicio, se ha mostrado más reacia. Ha criticado que el PP "dice que baja impuestos", pero "suben la presión fiscal a todos los ciudadanos para bajársela a los que más tienen".

Tampoco ha visto con buenos ojos la bajada del del IBI, sobre la que calcula un ahorro de unos 3 euros al año "para el común de los mortales".

Sobre la recogida de basuras y agua ha asegurado que la tasa ha subido un 33% que son 246 euros de media para calificar de "irresponsabilidad" la política de las ordenanzas fiscales.

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha criticado que la izquierda defiende "gastar lo que se quiera y el déficit desaparece", frente al modelo de "no hacer un uso electoralista ni decir gratis para todos".

"Los ahorros han caído un 11 por ciento desde que Sánchez es el presidente del Gobierno de España y en el Ayuntamiento critican que los ciudadanos aporten 4 euros para aplicar una ley del PSOE", ha comparado.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado el "afán" recaudatorio porque de los 12 millones de euros previsto por multas de tráfico y serán más de 14 millones. Ha alertado de que la política de no pagar impuestos es el hundimiento de los servicios públicos.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido rebajar los impuestos para evitar el infierno fiscal y burocrático del Gobierno de España que impide la prosperidad de los ciudadanos. Se tienen que bajar los impuestos para mantener los servicios públicos y atender a los más vulnerables primando la prioridad nacional, ha subrayado.

Ha comentado que el gravamen del ICIO lo ha pedido reducir para que luego repercuta en el precio final de la vivienda y haya menor presión fiscal ante la emergencia habitacional.

Modificaciones de crédito

Por otro lado, se han aprobado -con el apoyo del PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, y el rechazo de PSOE y ZeC- varias modificaciones de crédito, que suman un importe de 14 millones de euros para pagar el personal municipal, reforzar el transporte en los barrios rurales, el equipamiento del Museo Pablo Gargallo, las instalaciones deportivas y el centro municipal de servicios sociales de San José, entre otros.

La concejal adscrita, Marisa Gaspar, ha dicho que son servicios que los zaragozanos usan todos los días y que "no pueden quedarse sin dinero a final del año", pero ha observado que de los 14 millones de esa modificación, casi 12 millones van a gastos de personal y "esos gastos no son sobrevenidos".

Ha comentado que el capítulo 1 de personal del presupuesto de 2026 "ya nació corto y ahora se completa con el dinero del préstamo de La Nueva Romareda, que no es un ahorro, porque simplemente se pasa al 2027". De este modo, el presupuesto de 2027 "empieza ya con casi 12 millones comprometidos" para el nuevo estadio de fútbol.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha defendido que los 558.000 euros de ahorro del PAMEI fueran a los teatros municipales y generar espacios de ensayo; y que los 2,26 millones del IMEFEZ vayan a reducir la factura eléctrica municipal, entre otras peticiones que ha trasladado.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha avanzado el voto a favor de las modificaciones presupuestarias por "sentido común" y la concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha criticado que se dediquen más de 11 millones de los presupuestos participativos de La Nueva Romareda.