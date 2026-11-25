Temor en Zaragoza a que el 'decreto Maricarmen' salve a más okupas: "Nos preocupan los casos que están en marcha"

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha trasladado preocupación ante la posibilidad de que más casos de okupación ilegal queden paralizados ante el 'decreto Maricarmen', como ha sucedido en un domicilio de Zaragoza Vivienda en parque Goya.

Pese a que, por el momento, no han sucedido más casos como este, "sí que hay una preocupación los expedientes que están en marcha", ha declarado en edil.

En este sentido, se ha referido a la okupación ilegal como "una distorsión que afecta desde todos los puntos de vista". Ha declarado que son los vecinos, el barrio, el propietario y el Ayuntamiento los que "sufren" las consecuencias y "se convierten en las personas desamparadas".

"Una vivienda menos para poder atajar el problema de la vivienda a las familias vulnerables", ha sentenciado.

Serrano ha señalado también que "detrás de los casos de okupación la inmensa mayoría no tienen vulnerabilidad social". Lo ha dicho basándose en los datos del Servicio de Asistencia Jurídica a Particulares y Comunidades de Propietarios Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles, que ha mostrado este miércoles en el Ayuntamiento.

Ha señalado, así, que durante los nueve primeros meses de este 2026, la mayor parte de los "solicitantes de asistencia legal han sido los propios dueños de los inmuebles, representando casi el 81% de las atenciones".

Siguen el ranking "los vecinos afectados", que "han supuesto el 19% restante", ha detallado Serrano.

En cuanto a la tipología de los bienes que han motivado estas intervenciones recientes, la inmensa mayoría corresponde a viviendas residenciales, abarcando más del 89% de los expedientes del año, mientras que el porcentaje restante se reparte entre locales comerciales (algo más del 6%) y edificios completos (algo más del 4%).

Respecto a la situación judicial en el momento de la consulta, en torno al 60% de los usuarios acudieron al servicio en lo que va de año para recibir asesoramiento previo a la interposición formal de una denuncia —una tendencia muy marcada en el tercer trimestre, donde 9 de las 11 consultas (el 82%) respondieron a este motivo—, mientras que algo más del 36% ya tenía un procedimiento judicial previamente iniciado (con un solo caso en el último trimestre) y una proporción residual optó por no iniciar acciones.

Cabe destacar, además, que en más del 93% de los casos documentados en estos nueve meses no se ha detectado ninguna situación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales, un porcentaje que asciende al 100% en las atenciones del tercer trimestre, todas ellas resueltas por vía telefónica en menos de 30 minutos.

Por barrios

La distribución territorial histórica de las incidencias muestra una clara y sostenida concentración en determinadas zonas de la capital aragonesa. "Los distritos del Casco Histórico y Delicias han sido los grandes epicentros de las ocupaciones, concentrando conjuntamente más de un tercio del total de las consultas registradas en la ciudad a lo largo del tiempo", ha explicado Víctor Serrano.

Existe además un segundo nivel de incidencia histórica que engloba de manera estrecha a los barrios de San José, Torrero-La Paz, Las Fuentes y Oliver-Valdefierro. No obstante, esta tendencia histórica ha presentado matices en los nueve primeros meses de 2026.

"El Casco Histórico sigue liderando con claridad las estadísticas anuales acaparando más del 23% de las atenciones" —con 11 expedientes tras sumar 2 nuevos casos en el tercer trimestre—, seguido de "San José, que también sumó 2 incidencias en verano y se consolida en segunda posición por delante de los barrios rurales, que no registraron consultas entre julio y septiembre", ha ahondado el consejero municipal.

En el balance específico del tercer trimestre, Las Fuentes concentró el mayor número de atenciones con 3 casos (el 27% del periodo), seguido por Casco Histórico, Delicias y San José con 2 consultas cada uno (el 18% cada distrito) —lo que devuelve actividad a Delicias tras su descenso temporal en el primer semestre—, y por Centro y Miralbueno con 1 caso cada uno (el 9,1%).