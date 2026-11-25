Un autobús sin conductor, ni embrague, ni acelerador parece algo imposible, una imagen del futuro que no ha dejado a nadie indiferente en el I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado, celebrado esta semana en Zaragoza.

Se trata del vehículo autónomo del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) que permite viajar, aproximadamente, a unas 10 personas.

Va literalmente solo, siguiendo una ruta ya establecida que, en esta ocasión, recorre el frente fluvial de la Expo. Pero, ¿Cómo es posible?

Javier Vázquez, responsable del área de Movilidad Inteligente en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, explica que el vehículo funciona gracias a dos cosas: un GPS diferencial y un sistema LiDAR.

Para el primero el autobús utiliza dos antenas que permite saber con una diferencia de más o menos dos centímetros dónde se encuentra y hacia dónde mira. "Esto es muy importante porque al final a un metro y medio se encuentra un carril que va en sentido contrario", señala.

Además utiliza lo que se conoce como "estaciones base". "Hay por toda España, estas le permiten hacer una corrección de la posición que ese GPS cree tener. Con eso tienes esa precisión que permite que pasemos siempre por los mismos puntos en el recorrido", asegura Vázquez.

El sistema LiDAR

Pero, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día está nublado y los satélites no pueden medir bien? Es aquí cuando entra en acción el LiDAR, sistema que genera un mapa como si fuera una calcomanía.

Para ello, fue necesario que el equipo viniera a Zaragoza a mediados de octubre. "Se hizo una grabación del entorno con un vehículo parecido al de Google Maps. Este cuenta con un sensor que genera muchos barridos con un haz de luz láser que cada vez que golpea contra algo genera un punto que forma parte de una nube tridimensional, como un gemelo digital, de todo el entorno a 50 metros a la redonda", detalla Vázquez.

Esto sirve para que el vehículo tenga la información necesaria para dibujar la ruta, como por ejemplo la orografía del terreno.

El vehículo no solo necesita saber dónde está y qué recorrido debe seguir. También tiene que identificar qué sucede a su alrededor.

"No es lo mismo tener delante o al lado un peatón que un perro, un coche o un autobús. El comportamiento debe ser distinto porque cada uno tiene unos márgenes de incertidumbre diferentes", plantea Vázquez.

Durante el recorrido por el frente fluvial de la Expo, el autobús se encuentra con cada uno de estos obstáculos, que obligan al vehículo a interpretar lo que sucede. Por ejemplo, si una mujer camina demasiado cerca, el sistema reduce automáticamente la velocidad.

"Va regulándola porque hay un margen de imprevisibilidad mucho más grande. Es mucho más seguro ir de esta forma que arriesgarse a circular a 10 o 15 kilómetros por hora", señala el responsable de Movilidad Inteligente del CTAG.

Velocidad máxima

Aunque el autobús tiene una capacidad máxima de 35 kilómetros por hora, su velocidad de funcionamiento en modo autónomo durante esta demostración está limitada a 20 kilómetros por hora.

Una cifra que, además, puede configurarse en función de las necesidades del servicio y del entorno por el que circule.

Y es que, esta tecnología no está pensada únicamente para demostraciones como la que está teniendo lugar en Zaragoza.

De hecho, Vázquez asegura que ya se utiliza en otros entornos. "El CTAG cuenta con un vehículo que opera con normalidad en el campus de la Universidad de Vigo, un espacio abierto al tráfico en el que conviven peatones, vehículos particulares y transportes de reparto", ejemplifica Vázquez, añadiendo otras posibilidades como congresos, aeropuertos o complejos hoteleros.

Para que estos autobuses puedan circular en modo autónomo existe un marco legislativo que ampara su utilización. Los vehículos deben llevar un distintivo específico de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el que figuran la matrícula y la autorización correspondiente para realizar este tipo de desplazamientos.

"Todo entorno que necesite una solución de micromovilidad pensada para la última milla tiene encaje", resume.

Y es que, Vázquez plantea que en determinados espacios, utilizar un autobús convencional de 50 plazas puede resultar "poco eficiente si apenas viajan tres o cuatro personas".

Frente a ello, estos vehículos autónomos, con capacidad para alrededor de una decena de pasajeros, "permiten adaptar el transporte a una demanda más reducida".

Aunque no se consiguen de la noche a la mañana. El experto explica que para construir un autobús de este tipo se necesitan "unos tres meses" y que este tiene un coste de, aproximadamente, 350.000 euros. "Es un proceso que no está automatizado y no son los tiempos como los de una línea de montaje de coches", explica Vázquez.