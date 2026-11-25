Miles de mujeres se echan a las calles en Zaragoza este 25-N: "Vivas nos queremos, ni una menos"

El movimiento feminista ha vuelto a salir a las calles de Zaragoza este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El centro de la ciudad ha sido escenario de una manifestación de protesta contra la violencia machista, que ha partido de la plaza de España y ha recorrido las principales calles del casco urbano hasta llegar a Plaza de la Justicia al ritmo de la batukada.

Centenas de personas han salido a las calles esta tarde del 25 de noviembre, pese a la lluvia, para recordar que los derechos no caducan y las sentencias, tampoco.

Paraguas en mano y con un firme espíritu reivindicativo, mujeres y hombres han participado en la movilización para mostrar su compromiso y apoyo a todas aquellas mujeres que sufren violencia machista y que necesitan saber que no están solas.

Bajo el lema "Que el miedo no pague alquiler, que el machismo no tenga casa” los manifestantes han denunciado todas las formas de violencia machista, exigiendo responsabilidades a las instituciones y reivindicando el derecho a vivir libres de agresiones, discriminación y miedo.

Gritos como "Vosotros machistas, sois los terroristas"’ o Vivas nos queremos, ni una menos" han sido algunos de los recurrentes que se han oído durante esta manifestación organizada por la Asamblea Ciudadana 8M Zaragoza.

Manifestación 25-N Zaragoza PSOE ARAGÓN

Tras registrarse 48 asesinatos machistas en lo que va de año y un cómputo de 1.389 víctimas desde que existen registros, en 2003, el movimiento feminista ha vuelto a situar el foco en las deficiencias del sistema.

Entre las principales reivindicaciones de esta tarde destaca la vulnerabilidad habitacional, identificada como una de las barreras que impide a muchas mujeres abandonar los entornos de maltrato.

"Consideramos que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia de género no pueden salir de los espacios físicos donde están sufriendo la violencia porque no pueden acceder a una vivienda digna y asequible. El agresor lo utiliza como una herramienta de dependencia totalmente económica y habitacional. Por eso exigimos una alternativa habitacional accesible para las mujeres", declara Irene Magallón, manifestante.

Asimismo, las críticas apuntan a la gestión de los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual y de género, reprochando una "opacidad total" sobre su balance de casos y señalando que se incumple la obligación legal de ofrecer atención presencial especializada las 24 horas del día, al restringirse a horarios laborales y derivar las urgencias a líneas telefónicas.

"Faltan más profesionales especializadas y luego también una exigencia de la ley es que estén abiertos las 24 horas del día presencial. La opacidad es total, no hay transparencia en la información, no sabemos los casos atendidos, no sabemos si las mujeres están necesitando una alternativa habitacional y si hay para apoyar. No sabemos nada", subraya Magallón.

La sensación es que "falta mucho por hacer", de ahí la importancia de este 25-N. 'Vivas, libres y sin miedo' ha sido el lema tras la gran pancarta de la manifestación posterior, un grito unánime contra esta lacra que también se ha oído en las calles de Huesca y Teruel.