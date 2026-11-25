Un espectáculo itinerante dará la bienvenida a la Navidad en Zaragoza como antesala al gran encendido de luces

Zaragoza dará la bienvenida a la Navidad este viernes, 27 de noviembre, por todo lo alto. Más allá del encendido de luces, el Ayuntamiento ha preparado todo un espectáculo teatral como antesala al gran acto.

Este será itinerante y recorrerá el Paseo Independencia desde la Plaza de España hasta la Plaza de Aragón, donde la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, será la encargada de encender las luces de Navidad en un acto que contará con la actuación de la cantante Vicco y otras sorpresas musicales.

La celebración comenzará a las 17:30 horas en la Plaza de España con 'Dumia', un espectáculo de gran formato de Kivala Producciones en el que cuatro personajes se transforman en fantásticos caballos luminosos. Estas figuras blancas, de tres metros y medio de altura, simbolizan la paz, la pureza y el espíritu y recorrerán el Paseo Independencia acompañadas de una comitiva de personajes fantásticos.

La habilidad de los marionetistas para reproducir los movimientos de los caballos dará vida a estas grandes figuras hinchables, que sorprenderán al público durante su recorrido hasta la Plaza de Aragón. La propuesta teatral invitará a zaragozanos y visitantes a sumarse a esta celebración y a acompañar al desfile hasta el escenario del encendido navideño.

A partir de las 18:30 horas, en la Plaza de Aragón, tendrá lugar el tradicional acto de encendido de la iluminación navideña, con el que la alcaldesa dará el pistoletazo de salida a más de cinco semanas de programación especial con cientos de propuestas dirigidas a familias, jóvenes y público adulto. La música será también protagonista de esta celebración, que contará con la actuación de Vicco y otras sorpresas musicales para inaugurar la Navidad en la capital aragonesa.

El Paseo Independencia, escenario principal de la celebración de este viernes, estrenará este año una nueva imagen navideña. La iluminación se concentrará en la parte central del paseo, con una combinación de cortinas de luz en forma de carámbanos con motivos de estrellas y dos grandes estrellas tridimensionales.

Con una inversión de 1,5 millones de euros, la iluminación navideña de Zaragoza incorpora este año importantes novedades. Entre ellas destaca también la nueva decoración de la calle Alfonso, donde se ha instalado un gran techo luminoso con animación y sincronización musical.

Asimismo, la ciudad contará con nuevas luminarias en la Plaza de España, la calle Cinco de Marzo, la calle y la plaza de San Miguel, la entrada al parque Pignatelli y el interior del Mercado Central, este último con el apoyo de Obras Especiales, además de elementos luminosos de gran formato distribuidos por distintos barrios y espacios de Zaragoza.

Afecciones a la movilidad

Con motivo de la celebración del encendido de la iluminación navideña, este viernes, 27 de noviembre, se producirán distintas afecciones a la movilidad en el centro de la ciudad.

El servicio del tranvía quedará interrumpido entre la Plaza de Aragón y las Murallas Romanas desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, aproximadamente.

También se producirán afecciones en varias líneas de autobús. Entre las 15:00 y las 22:00 horas, aproximadamente, las líneas 32 y 35 circularán por Echegaray, Alonso V, Asalto, paseo de la Mina y paseo de la Constitución hasta Plaza Paraíso. Por su parte, las líneas 21, 22, 28, 29, 39 y 40 mantendrán los desvíos establecidos con motivo de las obras del Coso.

En cuanto al tráfico rodado, el Paseo Independencia, la Plaza de Aragón y la Plaza de España permanecerán cortados a la circulación desde las 12:00 horas en sentido Plaza de Aragón-Plaza de España y desde las 15:00 horas en sentido Plaza de España-Plaza de Aragón. Está previsto que la circulación se restablezca en ambos sentidos en torno a las 22:00 horas.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y tener en cuenta estas afecciones.