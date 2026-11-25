Alex Viñal ha llevado su cocina un paso más allá. Tras el éxito de sus otras propuestas- Nola Gras, Nola Smoke y Mak Dürum- el empresario ha dado un giro de 180 grados a su local del Actur con el que ahora busca volver a una cocina más tradicional.

La Taberna del Nola, que abrió sus puertas el pasado viernes en la calle Gabriel Celaya, ya ha sido todo un éxito. "El viernes y el sábado estuvimos prácticamente llenos", asegura Viñal a este diario.

El cocinero se muestra "muy ilusionado" con la nueva marca. No solo porque bajo este nuevo modelo podrá rescatar recetas "auténticas", sino porque Viñal volverá a estar detrás de los fogones.

"La Taberna me permite explorar más como cocinero y recuperar una ilusión que como empresario a veces se pierde. Al final tiene que ser una carta que me permita hacer lo que yo quiera, sin estar tan encorsetado como en Nola Gras", expresa.

De hecho, la intención de Viñal es que la oferta gastronómica esté en constante evolución. "Esta es la carta de ahora y dentro de seis meses posiblemente la cambie", apunta.

La propuesta nace para cubrir un espacio que hasta ahora no tenía cabida dentro del grupo Nola. "Nuestras marcas están muy encasilladas: tenemos el kebab, Nola Smoke con las hamburguesas y Nola Gras con la cocina de autor creativa. Nos faltaba esa parte de hacer las cosas de una manera tradicional", explica el empresario.

La idea es recuperar recetas "de toda la vida" y darles una vuelta con "personalidad propia". Una de las grandes protagonistas será la empanada de su abuela, elaborada "siguiendo su receta auténtica".

Recetas "reconocibles"

La cocina parte de recetas "reconocibles", aunque incorpora elaboraciones más cuidadas. Es el caso, por ejemplo, del chorizo a la sidra.

"Está reinterpretado con un chorizo ahumado, caldo de sidra de manzana y media manzana, todo cocinado a baja temperatura durante cuatro horas. El resultado es una pieza especialmente jugosa, que se puede cortar con cuchara y se acompaña de una compota de manzana", explica Viñal.

También destacan propuestas como el torrezno guisado o las banderillas con cremoso de mejillón escabechado.

"Queremos hacer algo de toda la vida, pero con nuestro toque y personalidad. Por eso lo llamamos La Taberna del Nola", resume.

Entre las elaboraciones el cliente podrá degustar, por ejemplo, un marmitako "de toda la vida y bien hecho", lo que no significa que Viñal diga adiós a las hamburguesas en este local. "En la carta seguirán las favoritas, como La Nonna o la Original Smoke", asegura.

Dos conceptos en un local

La apertura de La Taberna del Nola también ha supuesto una transformación del establecimiento que anteriormente ocupaba Nola Smoke. El espacio se ha reorganizado para que convivan dos modelos de negocio: la parte trasera seguirá destinada al delivery y al take away, mientras que la zona delantera acogerá la nueva taberna.

El comedor cuenta con espacios separados y mesas de diferentes capacidades. La distribución está pensada principalmente para grupos pequeños, de entre dos y cuatro personas, aunque también dispone de una mesa para ocho comensales.

Y, pese a su nombre, el restaurante no tendrá una barra tradicional en la que tomar algo de pie. "Hoy en día en una taberna te apoyas en una barra y vas picando, pero lo nuestro es sentados, para dedicarle el espacio y la atención que necesita esta cocina", explica Viñal.

Aunque la propuesta incorpora técnicas y presentaciones propias de la cocina de autor, Viñal asegura que los precios de la carta son "super equilibrados". Por ejemplo, "las gildas cuestan 2,90 euros y el chorizo a la sidra 4,50 euros".